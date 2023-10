WhatsApp deve lançar modo “esquecidos para sempre” em breve

O WhatsApp é um dos mensageiros mais populares do Brasil. Através dele é possível se comunicar com familiares, amigos e até mesmo com colegas de trabalho. Sendo muito mais que uma ferramenta de chat privado e coletivo — o WhatsApp lançou uma nova funcionalidade que promete melhorar de maneira significativa a plataforma. Veja abaixo o que muda e a nova alteração.

WhatsApp anuncia nova funcionalidade

Trata-se de uma funcionalidade que visa auxiliar os usuários que prezam um pouco mais pela disponibilidade da privacidade dentro da plataforma. É uma opção conhecida como “Esquecidos para sempre”. Que pode ser usada para não expor conversas que deseja esconder ou que não deseja que terceiros vejam.

É como se fosse uma gaveta com essas opções. Então — para abrir a gaveta é necessário uma chave. No caso do WhatsApp: essa gaveta será a aba de guardar as conversas e a chave será o Pin de acesso fornecido pelo usuário.

Portanto — é importante ficar atento quanto as diferenças entre essa funcionalidade e as conversas “Arquivadas”. De semelhante modo — ambas conseguem ficar ocultas dentro do aplicativo, mas no caso das conversas arquivadas — qualquer pessoa pode obter acesso a elas.

No caso das conversas que estarão “bloqueadas” será necessário uma senha de acesso para isso. Por mais que seja possível encontrar a conversa, será mais difícil e ainda terá a senha para proteger.

Essa funcionalidade é totalmente opcional. Logo, o usuário poderá ou não aderir a mesma de acordo com suas respectivas necessidades. Haja vista que é uma função récem-instalada e que deve estar disponível para todos brevemente.

Veja como é fácil usar

A atualiza chegará para os usuários brasileiros no início de 2024 — de acordo com fontes extra oficiais. A função já está sendo testada em alguns dispositivos — isto é, usuários beta da plataforma.

Portanto, sua facilidade é imensa e acabou chamando a atenção de todos. Haja vista que para usar essa função é bem simples e prático.

Entre no WhatsApp;

Clique na conversa desejada;

Selecione a opção de “bloquear conversa”;

Clique em “configurações” e escolha o Pin de acesso.

Portanto — feito isso é necessário testar a funcionalidade e inserir novas conversas e até mesmo grupo para conseguir obter o máximo possível de privacidade. Então, a partir deste momento — toda e qualquer conversa armazenada nesta gaveta será submetida a esta “camada” a mais de segurança.

É importante sempre manter o WhatsApp atualizado para conseguir usufruir de todos os benefícios referentes as novas atualizações do aplicativo. Caso contrário, o usuário acaba se atrasando acerca das novas funcionalidades presentes no WhatsApp. Para atualizar o aplicativo é necessário ir na loja de aplicativos, pesquisar por WhatsApp e clicar em “Atualizar’.

