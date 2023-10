Nos dias de hoje é muito comum que os brasileiros não fiquem sem celular. Através deste dispositivo é possível se comunicar com pessoas do trabalho, escola, etc. Por esse motivo — é sempre bom manter uma boa carga para evitar ficar sem o dispositivo. Muitos acabam deixando para carregar o celular pela noite — haja vista que é um momento cabível para que isso seja feito. Entretanto, será que é recomendado fazer isso? Veja abaixo todos os detalhes.

Sabia disso Veja o que acontece com seu celular ao ficar carregando à noite | Foto de Sten Ritterfeld na Unsplash

Afinal, o que pode acontecer?

A vida útil da bateria do celular é medida de acordo com uma série de fatores. Bem como marca, modelo e data de fabricação. Entretanto, algumas ações dos usuários podem acarretar em uma aceleração desse processo de envelhecimento da bateria.

Os dispositivos da Samsung e Apple — possuem em nota oficial que seus dispositivos suportem entre 500-850 ciclos completos de carregamento. Isto é — de 0-100%. Quando isso ocorre, acaba acelerando a vida útil da bateria.

Portanto, para maximizar essa vida útil é recomendado que o usuário evite deixar a bateria carregando 100% pela noite. O indicado pelos especialistas é que os usuários deixem seus dispositivos pegarem carga entre 20% e 80%.

Na prática — é para evitar que a bateria do dispositivo fique abaixo dos 20% e nem que carregue completamente. Isto porque acaba completando cada vez mais ciclos de carregamento — sendo que o “total” máximo de algumas marcas é apenas 850.

Haja vista que marcas menos renomadas possuem menos ciclos de carregamento. Logo, é recomendado evitar esse costume pelas noites. E acima de tudo, realizar alguns macetes para economizar bateria e a vida útil das mesmas.

Faça isso e economize bateria

É importante seguir algumas dicas práticas para evitar possíveis problemas e reduzir a vida útil da bateria. É importante ficar atento quanto a todos os detalhes e informações acerca do mesmo.

Cuidado com as cargas: evite deixar o dispositivo descarregar completamente. Deixe o dispositivo chegar em descargas profundas somente em último momento.

Temperatura: caso o celular esteja esquentando muito, procure colocá-lo em regiões mais arejadas e com isso resfriar com mais eficácia a bateria e componentes internos.

Carregador original: use sempre o carregador original do dispositivo para evitar que haja mau contato e excesso de carga na bateria.

Brilho: mantenha sempre o brilho automático para que o dispositivo se adeque à luz ambiente.

Economia de energia: mantenha o dispositivo no modo de economia de energia prolongado. A fim de conseguir obter o máximo possível de eficácia na bateria.

Portanto, é importante optar por essas dicas úteis para conseguir usufruir o máximo possível da bateria e desse movo evitar o descarregamento imediato.

