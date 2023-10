Quando o WhatsApp grátis acabará no Brasil? Prepare-se

O futuro do acesso “gratuito” a aplicativos como WhatsApp, Spotify e X (antigo Twitter) nos planos de internet das grandes operadoras, como Claro, Tim e Vivo, está sob avaliação.

Esta estratégia, conhecida como zero rating, tem sido utilizada para atrair clientes, oferecendo o uso desses aplicativos sem consumir a franquia de dados dos usuários.

Entretanto, a situação se complica à medida que as gigantes da tecnologia, responsáveis por estas redes sociais, aumentam a necessidade de uso de dados para sua utilização. Estas mudanças impactaram negativamente os ganhos das operadoras de telefonia.

Mas será que o WhatsApp, e outros aplicativos, vão deixar de ser gratuitos? Quanto eles irão consumir de internet? A seguir, continue lendo e veja mais detalhes sobre estas questões.

Qual o prazo para WhatsApp deixar de ser gratuito? Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp poderá sofrer mudanças em breve

Durante o evento de 25 anos da listagem da Vivo na B3, Christian Gebara, presidente da Telefonica Brasil, mencionou que as empresas do setor estão considerando a suspensão desses pacotes.

Ele destacou a preocupação de saber se esta “gratuidade” está realmente beneficiando os consumidores e se as operadoras conseguem oferecer a cobertura desejada.

Hoje, mais de 82% do tráfego em redes móveis é gerado pelas gigantes da tecnologia, sem contribuir para a melhoria da qualidade destas redes, de acordo com a Anatel.

Custos elevados e mais necessidade de dados: entenda alterações

A Conexis Brasil Digital, uma associação que representa as principais operadoras de telecomunicações no país, argumenta que, embora a demanda por internet tenha crescido significativamente nas últimas décadas, a receita real das operadoras diminuiu nos últimos cinco anos devido à concorrência de preços.

A associação defende a necessidade de estabelecer uma contribuição justa por parte dos provedores de conteúdo digital pelo uso das redes das empresas de telecomunicações.

Vale ressaltar que este debate não é exclusivo do Brasil. A cobrança está sendo discutida em outros países, com o objetivo principal de garantir uma partilha justa dos investimentos e lucros da economia digital.

Embora a associação fale em nome das operadoras, ela ressalta que não possui um posicionamento definido sobre a cobrança ou não pelo uso de aplicativos, já que esta é uma questão comercial, e também de concorrência, de cada empresa.

Até o momento, as operadoras, incluindo Tim e Vivo, aderem à posição da Conexis Brasil Digital, enquanto a Claro não emitiu um comunicado sobre o assunto. A Anatel também não se manifestou, deixando espaço para futuros posicionamentos.

Leia mais: WhatsApp: mensagens de voz nunca mais serão as mesmas; veja o que mudou

WhatsApp Business tem novidade para usuários

O WhatsApp Business beta para Android acaba de receber uma atualização na versão 2.23.22.10, trazendo uma funcionalidade inovadora para alguns testadores da versão beta.

O aplicativo de mensagens continua aprimorando a experiência do usuário e, com esta atualização, introduziu uma barra de ação rápida para tornar as interações mais eficientes.

Esta nova funcionalidade se traduz em um ícone adicional, que aparece acima do botão do microfone. Com este ícone, o aplicativo permite aos usuários acessar uma barra de ação rápida acima da área de chat, tornando mais fácil realizar diversas ações rapidamente. Isto inclui a capacidade de criar pedidos, acessar respostas rápidas e enviar produtos do catálogo de forma mais eficiente.

Embora estas opções já fossem acessíveis através do menu de anexos de chat, a implementação da barra de ação rápida aprimora a acessibilidade, tornando essas funcionalidades mais visíveis e amigáveis para os usuários. A meta é simplificar a interação com os clientes, economizando tempo e esforço para as empresas que usam o aplicativo.

Leia mais: Os textos no WhatsApp nunca mais serão o mesmos com as novas ferramentas