Harvard afirma que Instagram é um “filtro emocional”; entenda

Não é de hoje que as redes sociais são um filtro para muitas pessoas. O Instagram é uma das redes mais usadas nos últimos meses — pesquisadores de Harvard realizaram uma pesquisa na qual analisaram alguns perfis da rede a fim de relacioná-los com algumas doenças psicológicas e os resultados foram surpreendentes. Veja abaixo todos os detalhes.

O grande perigo das redes sociais

As redes sociais é um ambiente virtual na qual os usuários podem compartilhar uma série de conteúdos. Entretanto — na maioria das vezes o que acontece é um espelho da realidade. Até que ponto as postagens podem revelar situações do cotidiano e problemas psicológicos?

Pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos — realizaram um estudo sistemático acerca do Instagram e a saúde mental de seus usuários. Na qual — ao analisar cerca de 166 perfis de voluntários, verificaram que aqueles que possuíam depressão: tinham postagens características.

Portanto, todos os voluntários que tinham ou desenvolveram quadros depressivos posteriormente acabaram tendo paralelos em comum. Posteriormente foram relacionados a fim de chegar a uma determinada conclusão acerca.

O resultado foi chocante porque aquelas fotos mais coloridas e com filtros, era geralmente usada por pessoas que estavam com problemas de depressão. Já aquelas que apresentavam cores em preto e branco — tinham outros problemas: como ansiedade.

Portanto — aqueles que possuíam problemas psicológicos apresentavam mais suas fotos em suas postagens no Feed ou Stories. Reforçando a ausência de amigos.

Essa análise é importante para conseguir identificar os perfis de futuros suicidas. Haja vista que em situações extremas — as pessoas podem desistirem de tudo e optarem pelo suicídio.

Alerta extremo é comunicado

Nos últimos dias uma influenciadora brasileira acabou provocando o suicídio e usou suas redes sociais para alertar as pessoas. Esta pesquisa comandada pela universidade apenas mostra um grave problema mundial — a depressão.

Portanto, em caso de alertas acerca de perfis do Instagram que são mais voltados para sentimentos depressivos, é importante buscar conversar com o titular pelo perfil.

Em casos mais graves, é possível encontrar ajuda especializada através do Centro de Valorização da Vida (CVV). Podendo ser acessado através do site oficial (cvv.org.br) ou através do telefone 188.

No site oficial é possível ter atendimento 24 horas por chat online e até mesmo chamadas de vídeo. O intuito é conseguir salvar o máximo de vidas através do apoio e solidariedade.

Ademais — estes sinais entregues pelas redes sociais podem ser um grande alerta acerca dos reais riscos da depressão, ansiedade e demais doenças psicológicas.

