Urgente! Leite e soro de leite em pó são suspensos pela Anvisa

A Anvisa informou nesta semana o recolhimento de alguns produtos do mercado brasileiro. Trata-se de dois produtos muito consumidos pelos habitantes do país: leite e soro de leite. Os detalhes são surpreendentes. Veja abaixo todos os detalhes acerca da suspensão e o porquê isso aconteceu.

Urgente! Leite e soro de leite em pós são suspensos pela Anvisa | Foto de Anita Jankovic na Unsplash

Recolhimento é iniciado

A Anvisa suspende a venda dos leites e soros de leite da empresa Natville. Trata-se dos produtos citados que foram fabricados entre o mês de janeiro e maio deste ano. A empresa responsável pela fabricação do produto da marca foi a Laticínios Santa Maria Ltda. A Anvisa suspendeu não somente a distribuição como a comercialização dos mesmos.

Os produtos da marca que foram alcançados por essa medida da agência foram os seguintes:

Leite UHT integral

Soro de leite em pó parcialmente desmineralizado 40% (embalagem de 25 kg)

Leite UHT desnatado (embalagem de 1 litro)

Esta medida foi publicada oficialmente nesta última sexta-feira — através da Resolução RE 2.146 da Anvisa. Haja vista que as irregularidades foram confirmadas através do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Para verificar quais são os produtos que precisam estar fora de circulação é bem simples. Basta verificar a data de fabricação dos mesmos — se estão entre janeiro e maio de 2023 e o rótulo em si.

Caso tenha sido fabricado em derivados da empresa “Laticínios Santa Marina Ltda” é importante ficar atento e informar a gerência sobre o acontecido. Este recolhimento é feito de maneira voluntária pela empresa em si. É válido ressaltar que em alguns casos é necessário outras ações por parte da Anvisa.

Como funciona o recolhimento?

Existem dois tipos de recolhimento. O recolhimento voluntário e o determinado. Ambos visam retirar de circulação produtos que estão apresentando riscos à saúde — como é o caso dos leites citados acima.

Portanto — no caso do voluntário: a empresa em questão ao perceber o erro em seus produtos, se disponibiliza a realizar o recolhimento em todas as suas filiais e lojas parceiras.

Com isso é possível obter muito mais comodidade e agilidade no procedimento. No caso do recolhimento determinado — A Anvisa acaba sendo responsável por realizar o procedimento e pode demorar um pouco mais de tempo.

Por esse motivo é de suma importância que ambos ajam com bom senso — lembrando que o maior prejudicado quando isso acontece é o consumidor. É possível verificar a Biblioteca de Alimentos da Anvisa — a fim de verificar uma lista dos alimentos recolhidos e ficar atento.

Ademais — basta ficar atento quanto aos alimentos desta marca e caso esteja entre o período citado de fabricação: ter o cuidado redobrado acerca deste lote em específico.

