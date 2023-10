Aviso: Nubank anuncia consignado para este grupo de brasileiros; confira

O Nubank expande seu leque de serviços, agora oferecendo empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.

Esta iniciativa segue a estratégia da fintech de aumentar sua presença no mercado de crédito de baixo risco. A taxa de juros inicialmente começa em 1,35% ao mês, tornando-a competitiva.

A implementação desse serviço ocorrerá gradualmente ao longo dos próximos meses para os clientes elegíveis. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre o novo empréstimo consignado oferecido pelo Nubank.

Novo consignado do Nubank: será que este empréstimo é para você?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: empréstimos da fintech são novidade

A mudança mais recente que afeta a oferta de crédito para aposentados e pensionistas do INSS é o novo limite de juros, que agora não pode ultrapassar 1,84% ao mês, em comparação com o limite anterior de 1,91% ao mês. Essa alteração entrou em vigor na segunda-feira.

O processo de contratação do NuConsignado é simplificado, permitindo que os clientes simulem e gerenciem seus empréstimos diretamente pelo aplicativo da fintech.

Durante a simulação, os detalhes das taxas e do Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo são prontamente visíveis.

A verificação de identidade e de dados do usuário ocorre integralmente por meio do aplicativo para garantir segurança e prevenção de fraudes.

Portabilidade de empréstimos é vantagem do banco digital

Uma outra inovação oferecida pelo NuConsignado é a opção de portabilidade de empréstimos consignados, inicialmente disponível para servidores públicos federais.

Os testes estão em andamento, permitindo que os clientes que já têm contratos de consignado com outras instituições transfiram seus empréstimos para o NuConsignado por meio do aplicativo. Esta funcionalidade também deverá ser estendida aos aposentados e pensionistas do INSS no futuro.

Banco expande atuação no mercado de crédito de baixo risco

A entrada nesta categoria é uma parte importante da estratégia da fintech para expandir seu papel no mercado de crédito de baixo risco.

De acordo com Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil, a empresa está empenhada em contribuir ativamente para o crescimento do mercado de consignado por meio de uma abordagem digital. Isto permite que ofereçam taxas competitivas e uma experiência descomplicada, agora estendida aos aposentados e pensionistas que demonstram crescente confiança em sua plataforma.

Com taxas de juros começando em 1,35% ao mês, esta nova oferta será gradualmente disponibilizada nos próximos meses para os clientes que preencham os requisitos.

Segundo informações do Banco Central (BC), a empresa já se destaca por oferecer as taxas mais competitivas de crédito pessoal consignado para servidores públicos, com uma taxa de juros de 1,39% ao mês.

Simulação de crédito e contratação online facilitam processo

No que diz respeito à simulação, assim como já ocorre para os servidores públicos federais, os aposentados e pensionistas interessados em contratar o NuConsignado podem simular e gerenciar seu empréstimo diretamente por meio do aplicativo da fintech.

Durante este processo, os clientes podem visualizar as taxas e o Custo Efetivo Total (CET) do consignado. Além disso, a verificação de identidade e dos dados do usuário é realizada inteiramente pelo aplicativo, garantindo maior segurança e prevenção contra fraudes.

