Trabalhadores comemoram muito! Veja o horário que o PIS vai cair no Caixa Tem HOJE

A Caixa Econômica Federal anuncia que na próxima segunda-feira, dia 15, iniciará a terceira fase de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP para o ano de 2024. Este ano, estima-se que aproximadamente 24,8 milhões de trabalhadores sejam elegíveis para receber o benefício, o qual pode chegar até o valor máximo de R$ 1.412.

Elegibilidade para o PIS/PASEP 2024

Os critérios para ter direito ao abono salarial incluem ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano-base de 2022. O valor do benefício é proporcional ao tempo de serviço no ano mencionado, seguindo a regra que limita o máximo ao valor do salário mínimo vigente.

Modalidades de pagamento

O pagamento do abono PIS, administrado pela Caixa, pode ser realizado tanto em contas correntes ou poupanças existentes quanto em contas digitais no Caixa Tem, para trabalhadores que já possuem essa modalidade ativa.

Processo de pagamento e calendário

O calendário de pagamento do PIS 2024 é definido de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários:

Iniciou em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro.

A segunda rodada ocorreu em 15 de março para os nascidos em fevereiro.

A próxima liberação, em 15 de abril, beneficiará os nascidos em março e abril.

Este ciclo continuará até 15 de agosto, quando os nascidos em novembro e dezembro receberão seus pagamentos.

Para os beneficiários que não possuem conta na Caixa, o banco providencia a abertura automática de uma conta digital no Caixa Tem, sem necessidade de deslocamento às agências, apresentação de documentos ou pagamento de taxas.

Após a liberação dos fundos conforme o calendário, os trabalhadores podem movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. Alternativamente, podem utilizar casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com o uso do Cartão Social e senha correspondente.

Horários e acesso aos pagamentos

Os depósitos são realizados nas primeiras horas do dia programado. Especificamente, a partir das 3h da manhã, os fundos já podem estar disponíveis nas contas. Contudo, o horário exato pode variar devido ao volume de acessos ao aplicativo, o que ocasionalmente pode causar erros de acesso.

Consultando seu abono salarial

Para verificar as datas e os valores específicos de recebimento, os trabalhadores podem utilizar o app Caixa Tem:

Acesso via CPF e senha cadastrados na Caixa.

Navegação pela aba Abono Salarial para detalhes completos.

Alternativas de consulta incluem o aplicativo Caixa Trabalhador e o app da Carteira de Trabalho Digital, ambos disponíveis para Android e iOS.

Critérios de qualificação detalhados

Para qualificar-se para o abono salarial de até R$1.412, o trabalhador deve:

Estar cadastrado no PIS/PASEP por no mínimo cinco anos;

Ter recebido uma remuneração mensal média não superior a dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter sido empregado com remuneração por pelo menos 30 dias em 2022;

Ter seus dados corretamente reportados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O abono salarial PIS/PASEP é uma contribuição significativa para milhões de trabalhadores brasileiros, proporcionando suporte financeiro baseado em seu tempo de serviço no ano anterior.

Com o processo simplificado de acesso ao pagamento através do Caixa Tem e outras plataformas digitais, a Caixa Econômica Federal facilita que os beneficiários recebam e gerenciem seus benefícios eficientemente. Verificar regularmente o aplicativo e estar ciente dos calendários de pagamento assegura que os trabalhadores aproveitem plenamente os recursos disponíveis.

