Pé-de-Meia: consulte o valor das PARCELAS diretamente pelo app assim

O Ministério da Educação (MEC) lançou o programa Pé de Meia com o objetivo de apoiar financeiramente estudantes do ensino médio de escolas públicas. Este programa visa facilitar o acesso a benefícios educacionais e melhorar a frequência e o desempenho escolar dos estudantes.

Desde o dia 26 de março, os pagamentos da primeira parcela já começaram a ser depositados, marcando o início de uma nova fase de incentivos educacionais.

Como consultar o benefício

Os estudantes podem verificar sua aprovação e consultar os pagamentos através do aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo MEC. Para acessar o aplicativo, é necessário ter um login Gov.BR. O app proporciona uma plataforma integrada onde os alunos podem conferir não só o status de seus pagamentos, mas também detalhes sobre o Enem e outros programas educacionais relevantes.

Processo de consulta e benefícios do cartão

Baixar o Aplicativo: O Jornada do Estudante está disponível para Android e iOS. Após a instalação, os estudantes devem realizar o login utilizando o CPF e a senha da conta Gov.BR.

: O Jornada do Estudante está disponível para Android e iOS. Após a instalação, os estudantes devem realizar o login utilizando o CPF e a senha da conta Gov.BR. Navegação no Aplicativo: Dentro do app, os usuários podem acessar informações sobre o Pé de Meia, como parcelas de matrícula, calendário de pagamentos, e detalhes das transações.

Detalhes do cartão Pé de Meia

Informações no Cartão: Os cartões emitidos contêm informações essenciais como número do cartão, código de segurança CVV, data de validade e bandeira, todos impressos em braile para acessibilidade.

: Os cartões emitidos contêm informações essenciais como número do cartão, código de segurança CVV, data de validade e bandeira, todos impressos em braile para acessibilidade. Kit de Recebimento: Inclui o cartão, um folder explicativo sobre a utilização e desbloqueio do cartão, e um porta-cartão com informações completas em braile.

Calendário e condições de pagamento

O pagamento dos benefícios segue um calendário predefinido, iniciando em 26 de março para os primeiros beneficiados. As datas subsequentes seguem a ordem de aprovação e outras especificidades administrativas do programa.

Requisitos para o Desbloqueio de Contas

Estudantes Menores de Idade: Necessitam autorização do responsável legal para desbloquear o cartão e movimentar a conta.

Estudantes Maiores de Idade: Podem desbloquear o cartão diretamente através do Caixa Tem ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

: Podem desbloquear o cartão diretamente através do Caixa Tem ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Todos os pagamentos são realizados diretamente em uma conta poupança do Caixa Tem, garantindo segurança e facilidade de acesso aos fundos.

Elegibilidade e benefícios oferecidos

Idade entre 14 e 24 anos.

Matrícula no ensino médio de uma escola pública.

Estar cadastrado no Bolsa Família e no CadÚnico.

Benefícios Financeiros do Programa

Incentivo Matrícula: R$ 200,00 inicial para novos estudantes matriculados. Incentivo Frequência: R$ 200,00 mensais, pagos em 9 parcelas (totalizando R$ 1.800), condicionados à manutenção de uma frequência mínima escolar. Incentivo Conclusão: R$ 1.000,00 anuais, para estudantes que concluem o ano letivo com sucesso. Incentivo Enem: Um pagamento único de R$ 200,00 para alunos do 3º ano que participam do Enem.

O programa Pé de Meia do MEC é uma iniciativa louvável que não só proporciona suporte financeiro aos estudantes, mas também incentiva a permanência na escola e a excelência educacional. Com a facilidade de acesso através do Jornada do Estudante app e o suporte contínuo do MEC, os estudantes têm tudo que precisam para aproveitar ao máximo essa oportunidade.

