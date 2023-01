Consignado do Auxílio Brasil CANCELADO; dívida será perdoada?

Há alguns meses foi liberado o consignado do Auxílio Brasil, e muitas famílias brasileiras contrataram empréstimos de mais de R$ 2,7 mil reais! Com o bloqueio de alguns benefícios e migração para o novo programa, como ficarão as dívidas pendentes? Serão perdoadas? Veja como tudo irá ocorrer daqui pra frente e se prepare para novas alterações no serviço de crédito.

Consignado Auxílio Brasil 2023

Após a mudança de Governo, o Auxílio Brasil passou a se chamar Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal anunciou que a oferta do consignado iria ser suspensa por tempo indeterminado. Lembrando, que o crédito consignado refere-se ao crédito debitado diretamente na folha de pagamento do beneficiário.

Segundo dados, quase 20% das famílias brasileiros pediram empréstimos de mais de R$ 2,7 mil reais – no qual serão pagos em até 24 parcelas de no máximo R$ 160 reais. Os juros exercidos são de 3,45 ao mês. Entrementes, há uma grande preocupação nacional.

Visto que as dívidas envolvendo o empréstimo do Auxílio Brasil já ultrapassaram os R$ 9,5 bilhões de reais! A proposta foi criada na antiga gestão, fato que acabou incomodando muitos economistas do país – milhares de famílias acabaram endividadas.

Entrementes, o grande problema é: e como ficarão os pagamentos? Já que o benefício foi alterado e algumas contas foram suspensas – a Caixa Econômica Federal respondeu e não deu promessas de perdão de dívidas, mas abriu margem para outros programas de negociação financeira.

Neste ano de 2023, o Governo irá disponibilizar pelo menos duas opções para renegociação de dívidas, sejam públicas ou privadas – de Pessoas Físicas ou Jurídicas, espera-se que em poucos meses milhares de famílias tenham menos dívidas – trocando dívidas com juros maiores por outras com juros menores.

O consignado do Auxílio Brasil será perdoado?

Não! A Caixa Econômica Federal anunciou que embora o serviço esteja suspenso e haja uma transição entre programas, o contrato continuará sendo vigente: ou seja, o mesmo ainda valerá para qualquer outro programa de distribuição de renda que houver no país – entrementes, ainda há um grande problema.

O atual Governo anunciou que iria ocorrer um pente-fino nos cadastros do Bolsa Família 2023, evitando que pessoas fraudem o programa e com isso acabem recebendo benefícios sem sua real necessidade.

Dessa maneira, estima-se que mais de 6 milhões de contas sejam analisadas e possivelmente bloqueadas! Principalmente os cadastros unipessoais – e em relação a isso, a Caixa informou que as famílias iriam continuar pagando o empréstimo através de alguma outra fonte de renda.

Visto que a ação acabou endividando muitas pessoas – inclusive, houve promoções em lojas de celulares e eletrônicos que permitia o uso do dinheiro solicitado para a compra dos aparelhos! E então, o que você acha disso tudo?