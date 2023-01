Alô, trabalhador! Veja a data do seu benefício EXCLUSIVO em 2023

Confirmado! Após muitas conversas foi confirmado o pagamento do abono PIS/Pasep para este ano de 2023! Em razão da pandemia, o abono foi suspenso por alguns meses e acabou atrasando o calendário de pagamentos. Com isso, o calendário segue atrasado – mas aos poucos quitando os últimos pagamentos. Portanto, em 2023 – os repasses do PIS/Pasep serão referentes ao ano de 2021. Posteriormente, irão acontecer os repasses do ano seguinte, até normalizar o calendário daqui algumas rodadas de pagamento – que ainda encontra-se sem previsão. Veja abaixo todos os detalhes sobre o abono 2023 e quem tem direito.

Abono 2023

O abono PIS/Pasep em 2023 é referente ao ano-base de 2021. Em razão dos atrasos decorrentes da pandemia, o cronograma acabou sendo suspenso – dando lugar a outros pagamentos: como foi o caso do Auxílio emergencial distribuído aos brasileiros. Para receber o abono em 2023 é necessário estar dentro de alguns requisitos exigidos, sendo eles:

Inscrição ativa no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Ter recebido no máximo dois salários (em média) no ano base;

Estar com os dados devidamente atualizados no e-Social ou RAIS;

Estando de acordo com os requisitos exigidos, o trabalhador brasileiro estará apto para receber o abono já neste ano de 2023! Claro, cumprindo as datas – a fim de evitar se perder e ter o pagamento esquecido. Quando isso ocorre, apenas no próximo ciclo de pagamentos, visto que anualmente as instituições bancárias responsáveis abrem exceções para saques esquecidos.

O valor máximo do abono é de 01 salário mínimo. De acordo com a quantidade de meses trabalhados pelo trabalhador. Caso ele tenha trabalhado os últimos 12 meses completos do ano-base, terá direito ao benefício integral. Que em 2023 é de R$ 1.302 até segundas ordens – visto que aguarda-se que até o próximo mês seja publicado no Diário da União a atualização do salário mínimo prometido pelo atual Governo.

Leia mais: SAIU! Pis/Pasep de 2021 finalmente será pago nestas datas

Calendário atualizado do PIS/Pasep 2023

O valor do benefício é referente a quantidade de meses trabalhado pelo brasileiro. Brasileiros que tenham trabalhado apenas 01 mês, irão receber somente R$ 110 reais de abono 2023. Com isso, os demais trabalhadores devem multiplicar a quantidade de meses trabalhados por R$ 110 reais. Dessa maneira, irão conseguir saber o valor disponível.

Por exemplo: trabalhadores que trabalharam 7 meses em 2021, irão receber o equivalente a R$ 110 x 7 = R$ 770 reais!

As datas divulgadas remetem que os trabalhadores irão ter os seus benefícios disponíveis para saques entre os dias 15 de fevereiro e 28 de dezembro de 2023. Mais 20 milhões de trabalhadores receberão os repasses, que ultrapassam os R$ 24 bilhões de reais.

Portanto, ainda dá tempo! Consulte os valores disponíveis pelo aplicativo Caixa ou Banco do Brasil e saiba todos os detalhes dos benefícios a serem recebidos no ano de 2023.