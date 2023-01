Financiamento atrasado? FGTS está disponível para quitar a dívida

Comprar a casa própria é o sonho de muitas pessoas, todavia, o sonho pode virar pesadelo no momento que o imóvel é financiado em 30 anos e as parcelas começam a se acumular. Contudo, sempre há uma solução para viabilizar certas coisas. Neste caso, é usar o FGTS para quitar algumas parcelas atrasadas, com isso, é possível se organizar para continuar pagando as outras parcelas normalmente. Confira como é possível fazer isso.

em 31 de dezembro uma medida que permitia o uso do FGTS perdeu a validade

Anteriormente, a medida estava em vigor, todavia, perdeu a validade no último dia 31 de dezembro. Ela permitia usar o FGTS para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento de imóvel. Todavia, ela não vale mais. Agora, a nova regra é que pode usar, mas para pagar até seis parcelas em atraso, somente.

A resolução em questão alterou uma antiga, do ano de 2021. Assim, ocorreu um ajuste na maneira que poderia usar o FGTS para realizar o pagamento de dívidas provenientes de financiamentos que foram contratados dentro do contexto do Sistema Financeiro da Habitação.

Lembrando que as outras regras acerca do uso do FGTS, não irão mudar. E muitas outras devem vir futuramente, como o fim do saque-aniversário. Tudo isso para que a essência do FGTS possa se manter ‘viva’ e ajudar o trabalhador no momento que ele mais precisar. Ao passo que, no que for possível, será viabilizado o uso do saldo do FGTS para algumas finalidades em específico.

Em quais áreas ainda pode usar o FGTS?

Agora, o uso do FGTS para várias finalidades, encontra-se restrito. Mas caso a pessoa queira pagar as parcelas em atraso de algum financiamento no qual foi usado o FGTS, é preciso que ela tenha ao menos três anos de trabalho formal, sob o regime do FGTS. Lembrando que o cálculo leva em consideração todos os períodos, não precisam ser ininterruptos.

Agora, o uso do FGTS está proibido para a aquisição de imóveis rurais, comerciais, comprar terrenos sem construção, comprar material de construção ou comprar um imóvel residencial para outra pessoa sem ser o titular do benefício.

E caso você opte por usar o FGTS para pagar as parcelas atrasadas, basta entrar no aplicativo Habitação CAIXA e efetuar a solicitação. Ou caso prefira, pode ligar para 0800 104 0104 ou 4004 0104. Lembrando que no atendimento telefônico, é preciso que o número do contrato esteja em mãos.

Vale lembrar que o que foi citado, é ‘fácil’ para quem usou o FGTS no contrato, caso não, é preciso juntar toda a documentação exigida e posteriormente entregar presencialmente na agência Caixa ou em algum Correspondente do banco.

