1990 está de VOLTA! Sony revela novo Walkman que dá acesso ao Spotify

Lembra dos anos 90? Quando os Walkman entraram em moda e mudou o cenário musical do mundo? Com ele cada pessoa poderia carregar consigo suas músicas preferidas, era como se o Walkman e cada pessoa fossem únicos! Ela colocava a música no aparelho e escutava nos fones de ouvido sem incomodar ninguém. Agora, depois de três décadas, uma super versão irá ser inaugurada e promete mais uma vez surpreender o mercado mundial.

Um pouco sobre os Walkman

O produto em questão na época que foi lançado no Brasil, tornou-se bastante popular. Contudo, acabou saindo de uso quando começaram chegar os smartphones, pois com eles, era possível fazer várias coisas em um só lugar, como escutar músicas, assistir vídeos, efetuar ligações etc.

Agora, várias décadas depois, a Sony resolveu surpreender o mercado e lançar novamente os ‘queridinhos do passado’, mas em uma versão turbinada, em relação aos aparelhos anteriores. Pois agora, eles irão contar com o sistema Android, além de possuírem wifi e conseguirem acessar vários aplicativos.

A saber, os que mais estão chamando atenção, é a possibilidade de acessar o Spotify, Deezer e outras plataformas digitais, de audiobooks, por exemplo. Por isso, em um mundo que muitos passam bastante tempo escutando várias coisas, a empresa está confiante que eles farão sucesso.

Veja também: Como ACELERAR sua conexão de internet no celular; 6 truques

Conheça os modelos dos novos Walkman

Via de regra, haverá três versões do dispositivo. Sendo que a versão mais barata é o Walkman Sony NW-A306. Ele irá contar com uma tela de 3,6 polegadas e uma incrível resolução de 720p. A priori, o preço que a fabricante está sugerindo para vendê-lo, é de 400 euros, o que equivale a mais de R$ 2.000.

Já o outro modelo é o NW-ZX707, ele já chama mais atenção pela sua tela, que é de 5 polegadas, e no que diz respeito às vantagens, elas são as mesmas do aparelho anterior. E o valor sugerido dele para o mercado brasileiro, é de cerca um valor acima de R$ 4.000, na prática, o valor é o dobro do aparelho anterior.

E em uma visão panorâmica, a principal diferença entre eles é a bateria e o tamanho da tela. Enquanto o primeiro modelo promete entregar até 36 horas de bateria, o segundo modelo só entrega 25 horas. Ao passo que a tela tem uma diferença de 1,4 polegadas. Na Europa ele deve começar a ser vendido neste mês, já no Brasil, ainda não se sabe ao certo. Mas ele deve ficar mais caro ainda, por conta dos impostos.

Veja também: A mensagem foi apagada e você ficou curioso? Aprenda a recuperar