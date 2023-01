Gasolina está mais cara ou mais barata? Veja a tabela atualizada

Sem sombra de dúvidas uma das maiores preocupações dos brasileiros é acerca do valor do combustível. Em razão da oscilação entre os tributos estaduais, semanalmente os valores são corrigidos. Há algumas semanas os valores recuaram um pouco, entretanto, na virada do ano os preços voltaram a subir. Veja abaixo como está a gasolina nos estados brasileiros e quais são as expectativas para este ano.

Valor da gasolina surpreende brasileiros

Em meio a tantas incertezas, o valor da gasolina caiu em 0,38%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, o valor médio do litro saiu de R$ 5,19 para R$ 5,17. Média oriunda de pesquisas realizadas em todo o país.

Há uma pesquisa que aponta que o gasto com combustível no Brasil é superior aos gastos no México ou Estados Unidos. Além disso, o etanol também teve o seu valor recuado: passando a custar apenas R$ 4,66.

Em contrapartida, um marco histórico – o diesel passou a ser mais caro que a gasolina. O litro disparou mais de 1% e o preço do litro passou de R$ 7,02 para R$ 7,11!

Em meio a alta no preço de alguns combustíveis, é recomendado abastecer em postos de beira de estrada. No geral, a diferença entre os valores podem ser absurdas! Postos urbanos tendem a ter valores mais altos, visto que é algo usado por todos os habitantes.

Geralmente os postos de BR aplicam valores menores – até mesmo porque geralmente os clientes são viajantes: no qual acabam abastecendo bastante, isentando o estabelecimento de possíveis prejuízos.

Mas claro, sempre estar atento a qualidade do combustível. Evitando abastecer em postos com má qualidade: muitos acabam misturando álcool na gasolina – a fim de aumentar a quantidade, atitude que é prejudicial para o veículo.

Por que os preços voltaram a subir?

O aumento no preço da gasolina nesta última semana pode ser explicado pelo receio dos empresários do setor no retorno da cobrança dos tributos federais. Em 2022, os tributos foram isentos; e neste ano de 2023 o atual Governo manteve a medida – a fim de que os brasileiros continuem pagando a menos no preço do combustível.

De acordo com as considerações do atual Governo, o preço do combustível deverá se manter como está por algum tempo. Há uma luta interna para alterar as regras da Petrobras – que usa o mercado internacional para medir o custo nacional dos combustíveis.

Entrementes, o presidente eleito afirmou que isso não faz sentido. Porque eles produzem em real, os brasileiros são pagos em real, etc. Espera-se que nos próximos meses mais medidas à favor dos brasileiros sejam decretadas no país.

Portanto, de acordo com as atuais medidas os preços devem se manter baixos e ao menos serem estabilizados nos próximos meses. E então, o que achou da novidade?