Perdeu? Descubra como localizar o cartão do Bolsa Família

Há vários motivos que podem fazer com que o beneficiário não tenha o cartão em mãos, os mais comuns são: perder ele ou ser aprovado no programa social e o cartão não ter chegado ainda. Isso pode ocorrer por vários motivos, se a pessoa mora em zona urbana, pode ser que os correios não fazem entregas até a localidade, ou então, o endereço está errado no Cadastro Único. Portanto, neste artigo você irá ver como é possível localizar os dados do seu cartão ou até mesmo sacar sem precisar usá-lo.

Os dados devem sempre estar atualizados

O primeiro passo é sempre atualizar os dados concernentes ao titular do cartão. Isso é feito diretamente no CRAS local. E caso o cadastro passe bastante tempo sem ser devidamente atualizado, isso pode acarretar na suspensão do benefício, até o momento que ele for atualizado.

A atualização é de suma importância, pois ao fazê-la, o Governo verá que a situação de sua família continua a mesma ou que ela melhorou. Caso ela tenha melhorado e você já não se enquadre mais nos critérios para fazer parte do programa de transferência de renda vigente, ele será suspenso.

Outro ponto importante, é sobre o endereço, em hipótese alguma coloque o endereço errado, pois isso pode fazer com que você não receba o cartão em sua casa ou que outra pessoa receba e não entregue para você. Portanto, caso você se mude, vá de imediato ao CRAS informar essa mudança no endereço.

Onde consigo localizar meu cartão?

Todos os meses, um grupo de família é adicionado ao programa Bolsa Família, todavia, não necessariamente o cartão chega no mesmo período. Mas sempre quem faz a entrega dele são os correios. E eles irão entregar no endereço que você colocou no CadÚnico. Todavia, caso a entrega não seja feita, pode ocorrer duas coisas.

A primeira é o cartão voltar para os correios, lá, ele ficará por em média 20 dias, até ser devolvido – via de regra, é encaminhado para uma agência da Caixa – Ou então, caso não consiga entregar para você, eles já mandam diretamente para a Caixa, a fim do cidadão conseguir ir lá pegá-lo.

Caso você more na zona rural e saiba que os correios não efetuam entregas até o local, há como pedir para o cartão ir diretamente para a Caixa e depois você ir pegar no banco. Contudo, fique tranquilo, pois mesmo sem o cartão, ainda é possível receber o benefício em questão, para isso, é preciso ir pessoalmente até uma agência da Caixa, portando NIS, o CPF e a sua identidade para receber o valor sem o cartão.

