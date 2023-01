Plantas “do azar”: veja onde NÃO se deve colocar

Você acredita em superstição? Se sim esse texto é para você! Existem três tipos de plantas que atraem o azar e a pessoa deve ter cuidado de onde colocar essa planta, principalmente se for dentro de casa. Já escutou sobre Feng Shui? É uma técnica chinesa que acredita nesse fato, ou seja, dependendo do objeto e em qual lugar que ele ficar, pode trazer azar.

De acordo com os chineses, não são apenas objetos que podem trazer azar, também existem plantas que trazem má sorte para dentro da sua casa e que as vezes é melhor se desfazer da planta se algumas coisas começarem a dar errado no seu lar.

Quer saber mais sobre essa crença chinesa, segue o texto abaixo!

3 tipos de plantas que trazem azar para dentro do seu lar

1 – Plantas pendentes

A crença chinesa informa que esse tipo de planta é as plantas que tem um crescimento para baixo, algumas delas são conhecidas pelos brasileiros como: samambaias, jiboias entre outras. Eles afirmam que essas plantas dentro da sua casa podem tirar toda a prosperidade da família, eles aconselham ter plantas que crescem para cima.

Os chineses ainda dizem que se os brasileiros quiserem ter esse tipo de planta em casa é melhor evitar ter em excesso, tente sempre ter menos de 3 plantas desse tipo e coloque em lugares próximo a portas e janelas, para assim toda negatividade sair para fora do seu lar.

2 – Plantas que tem espinhos

Outro tipo de plantas que os chineses pedem para evitar dentro de casa é as plantas que tem espinhos no seu corpo, como por exemplo o cacto. Os chineses até dão uma dica: quando esse tipo de planta fica localizado na sua casa em lugares como: porta, varandas elas podem trazer proteção ao seu lar, mas quando ficam dentro de casa, em especialmente na sala perto do sofá e no quarto perto da cama pode trazer azar.

As plantas de espinhos não são apenas de azar, os chineses afirmam que em alguns casos essas plantas podem trazer no lar a agressividade.

3 – Plantas Bonsais

E, por último, a crença também confirma que tipos de plantas bonsais dentro do seu lar pode também trazer azar, pois essa técnica que é considerada antiga pode atrair algumas energias e pode ser também em uma versão pequena. Entretanto, ainda é indicado que esse tipo de planta fique para o lado de fora da casa.

A energia que uma miniatura pode trazer também pode fazer um estrago e bloquear algumas coisas da sua vida, por isso é necessário que fique para fora.

