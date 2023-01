Mais R$ 150 no Bolsa Família TODO mês; como conseguir?

Em no máximo dois meses o Bolsa Família voltará a ser pago aos brasileiros. Visto que após a posse do atual Governo, os ministros resolveram deixar o programa em stand-by e prorrogar por mais alguns dias o Auxílio Brasil, enquanto os devidos ajustes fossem realizados no novo Bolsa Família. Com isso, novidades como parcelas fixas de R$ 600 e possibilidade de receber até R$ 900 estão sendo aguardadas pelos brasileiros! Entrementes, como conseguir mais R$ 150 todos os meses no Bolsa Família? Veja abaixo todos os detalhes.

R$ 150 a mais no Bolsa Família?

Em contraste aos dias anteriores do programa, o Bolsa Família irá manter o valor de R$ 600 aos brasileiros. E alguns irão ter acesso a R$ 150 adicionados mensalmente em sua conta-corrente do programa. Visto que agora, o dinheiro cai automaticamente na conta todos os meses.

Visto que a pandemia da covid-19 alterou muita coisa: com isso, novas modalidades de transações e saques tiveram que ser criadas – a fim de facilitar a vida dos brasileiros e evitar o contato físico. Entretanto, isso pegou e segue firme até hoje.

Com isso, os valores de R$ 600 serão pagos até dezembro e tudo indica que irá se manter em 2024. Entretanto, antes de começar a ser pago os devidos valores, está acontecendo um verdadeiro pente fino nos cadastros – visto que há mais de 10 milhões de cadastros irregulares e milhares de pessoas recebendo de maneira indevida.

Foi prometido o adicional de R$ 150 para alguns beneficiários do Bolsa Família. Sendo necessário ter dentro do núcleo familiar crianças entre zero e seis anos de idade. Famílias que têm crianças nessa faixa etária, irão receber mensalmente a quantia equivalente.

Visto que cada criança nessa faixa etária irá receber R$ 150 a mais, tendo por limite duas crianças. Portanto, com a medida é possível receber até R$ 900, somado com os R$ 600 fixos pagos mensalmente aos brasileiros. Entretanto, para isso é importante estar com os dados devidamente atualizados no CadÚnico.

Leia mais: Quantos dias o Bolsa Família deve ficar suspenso? Fique sabendo

A partir de quando irei receber o adicional de R$ 150?

De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social, Simone Tebet – a medida irá ocorrer após o recadastramento dos beneficiários. Visto que muitos estão recebendo de maneira indevida – portanto, até março espera-se que esses cadastros sejam corrigidos e então os pagamentos possam ser repassados aos seus devidos beneficiários.

Portanto, até março os pagamentos seguem normais de R$ 600, após esse período – as famílias que estiverem enquadradas nas regras poderão receber até R$ 900 reais! É importante manter os dados atualizados do CadÚnico, a fim de que o Governo saiba a quantidade de pessoas presentes na família, idade, renda mensal, etc.

Com isso, as famílias que tiverem enquadradas nos requisitos – irão receber automaticamente, sem a necessidade de ir no CRAS regional para comprovar os dados; visto que elas estarão aptas a receberem o benefício. Claro, se o CadÚnico estiver atualizado.