Quantos dias o Bolsa Família deve ficar suspenso? Fique sabendo

Com as mudanças em torno do Bolsa Família, muitos beneficiários estão com dúvidas acerca da paralização que haverá no programa de distribuição de renda. Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento – afirmou que o recadastramento deveria ocorrer neste próximo mês, mas que seria necessário acontecer uma suspensão de 60 dias (não se sabe ao certo quando irá começar, mas tudo indica que entre fevereiro e março). Com isso, como ficarão os pagamentos? Serão suspensos a partir de quando? Veja todos os detalhes abaixo!

Bolsa família será suspenso por 60 dias?

Não exatamente! O comentário da ministra era em relação aos cadastros unipessoais – ou seja, de famílias compostas por uma única pessoa. Entrementes, o foco é eliminar os cadastros irregulares – e ela afirmou que os beneficiários que se sentirem prejudicados podem recorrerem através de um cartãozinho e regularizar o cadastro.

Esse evento já é parte do pente fino anunciado pelo Governo Federal no período eleitoral. Com finalidade de remover os cadastros irregulares. Visto que a maior preocupação do GF é com as famílias unipessoais – que entre 2021 e 2022 cresceram em mais de 5 milhões. Tebet afirmou que irá acontecer uma suspensão significativa dos repasses realizados as famílias unipessoais.

Entrelaçados, o ministro do Desenvolvimento Social – Wellington Dias, afirmou que a priori serão coletados cerca de 3 milhões de famílias, referentes aquelas que estiverem com os cadastros mais irregulares. Depois aumentarão a margem e assim por diante, até alcançar todos os beneficiários do programa de distribuição de renda.

Durante a pandemia, as regras acabaram ficando mais brandas – em razão da vulnerabilidade que todos estavam passando. Com isso, O GF acabou perdendo o controle. Famílias e famílias acabaram se separando, a fim de abrir cadastros unipessoais e receberem o benefício. Há cadastros que recebem de maneira irregular há anos. Inclusive, surgiu uma grande dúvida mediante os repasses: se seria ou não necessário a devolução dos valores.

Governo aponta novas metas para 2023

Com isso, embora haja uma grande preparação para um dos maiores cortes da história do programa – os passos do Governo já estão premeditados para os próximos meses. Os ministros ligados ao setor pretendem alcançar as pessoas mais carentes e que de fato necessitam do programa de distribuição de renda. Fazendo com que ele chegue até aqueles que não têm condições de verdade e vivam em pobreza oue xtrema pobreza.

Já que muitos têm direito de receber mas não possuem a oportunidade. Embora eles sejam colocados como prioridade, como afirma o ministro – um outro grupo receberá primeiro a aprovação no programa. Trata-se dos 128 mil brasileiros que estão na fila de recebimento do antigo Auxílio Brasil.

Portanto, o Bolsa Família irá herdar a fila de requerimentos do Auxílio Brasil e com isso esse grupo que havia solicitado outrora irá ter prioridade na análise e cadastro do programa de distribuição de renda vigente em 2023. Simone ainda afirma que tudo indica que em março irão começar os pagamentos adicionais para crianças de 0 a 6 anos de idade.