Bolsa Família: veja como ATUALIZAR o Caixa Tem

O banco da Caixa criou em 2020 quando surgiu a pandemia, um dos maiores aplicativos de movimentação para o pagamento do auxílio emergencial, além de oferecer alguns outros serviços, como por exemplo: poupança. Pagamentos de contas, empréstimo, entre outros. Esse aplicativo é o Caixa Tem.

Esse aplicativo é utilizado por diversos brasileiros, e o governo já anunciou que é de extrema importância manter esse cadastro no app atualizado. Lembrando que tanto para criar a conta no app tanto para fazer a atualização do cadastro não precisa pagar nada.

Atualização do cadastro no Caixa Tem

Fizemos um passo a passo para você seguir e é bem simples, só precisa estar conectado na internet e já pegue seus documentos para agilizar o processo.

1 passo – Entre no app Caixa Tem

2 passo – Faça o login informando o seu CPF e a senha

3 passo – Encontre a opção “Atualize o seu cadastro”

4 passo – Depois toque em “entendi, vamos começar”

5 passo – Nessa etapa aparecerá na tela algumas informações territoriais como por exemplo o endereço residencial, se estiver tudo certo e atualizado clique na opção “sim, está correto”, Se caso você precisar atualizar os dados, clique em “meu endereço mudou”.

6 passo – Depois disso você deve preencher suas informações sobre a renda e também patrimônio, ou seja, é necessário colocar qual o valor da sua renda, qual a fonte da renda, quanto tempo você recebe esse valor, qual a profissão, entre outros. Feito isso, clique em “próximo”.

7 passo – Vai abrir uma tela para você confirmar todos os dados preenchidos

8 passo – Clique em “continuar” e escolha um tipo de documento para enviar e depois clique novamente em “continuar” e segue os passos para o envio das imagens solicitadas.

É válido destacar que muitos clientes não sabem, após a pessoa fazer uma atualização do cadastro no aplicativo Caixa Tem, o serviço desbloqueia o acesso dos recursos da conta até 48 horas, a pessoa só precisa se atentar nas notificações que podem ser enviadas pelo e-mail. Se caso não chegar à notificação pode ir até a caixa e pedir para autorizarem o seu acesso.

É obrigatório fazer esse recurso de atualização de cadastro ?

Não é obrigatório, no entanto, o governo sempre chama atenção pois é para trazer mais segurança para a sua conta, e tem chances de migrar para a poupança digital da Caixa que tem vantagens para os clientes como por exemplo: cartão de crédito, solicitação de empréstimo, entre outros.

Meu aplicativo travou na hora da atualização

Isso é normal de acontecer e aparecer o erro 403 Forbidden, esse erro pode ser causado por falha na internet, permissões insuficientes e problemas no cache. Por isso a primeira coisa a se fazer é olhar essas configurações, se caso não arrumar, a pessoa deve entrar em contato com o banco da Caixa para relatar o problema para que seja arrumado o mais rápido possível.

Os contatos são: 4004-0104 (regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (outras localidades).

