4 hábitos PROIBIDOS no Instagram: evite ser banido da rede social

Hoje em dia quem não passa boas horas no Instagram, não é mesmo? O Instagram hoje é considerado uma das maiores redes sociais e que tem ferramentas e plano de ação que faz o usuário querer ficar horas navegando no aplicativo. Mas você sabia que tem 3 hábitos que podem levar o usuário ser banido?

Normalmente, são ferramentas desconhecidas ainda pelos usuários, por isso resolvemos fazer esse texto alertando para tomar cuidado no Instagram. O famoso conhecido Termos de Uso da rede social qualquer usuário consegue ter acesso, no entanto ninguém gosta de ler e analisar o que esse termo fala, por isso cometer algum dos erros que estão destacados no termo pode fazer com que o usuário seja punido.

Quais são as ações proibidas no Instagram?

Separamos apenas algumas ações que são proibidas pela plataforma do Instagram e que o usuário deve conhecer e tomar cuidado. Segue abaixo e compartilhe essa informação com seus amigos e familiares.

Informações falsas

Essa ação não é proibida somente no Instagram e sim em todas as redes sociais, o fornecimento de informações falsas como por exemplo, ao criar a conta colocar data de nascimento falsa, ou documentos falsos, pode fazer com que seja banido.

Na criação da conta é necessário que todos os dados sejam verdadeiros.

Vender curtidas, seguidores e até mesmo usuários

Infelizmente, temos que destacar que essa ação é comum nas redes sociais, e tem algumas pessoas que nem imagina que isso é considerado um crime na internet, até entanto que é proibido a venda de usuários e de curtidas.

Muitos que desejam aumento o engajamento faz isso, é bom se alertar e tomar cuidado com essa ação.

Pedir conta de outras pessoas na rede social

Vamos explicar esse tópico: o erro não é pedir informação pessoal de um amigo ou familiar, o erro é você fazer isso dentro da plataforma do Instagram enviando uma mensagem pelo direct, se caso isso acontecer a sua conta pode ser bloqueada pela própria plataforma. Então já sabe né, pede pessoalmente ou por ligação.

Compartilhar e publicar informações que são consideradas privadas

Essa categoria vai além de apenas ser banido no Instagram, essa prática de ato é considerada uma violação no Brasil, jamais uma pessoa pode divulgar informações privadas nas redes sociais sem a permissão do dono, isso é grave e pode ter grandes punições.

Se caso você vê alguma pessoa fazendo isso nas redes sociais, tem a opção de denunciar dentro da própria plataforma.

