Lave suas roupas como um profissional! 9 usos inacreditáveis do bicarbonato de sódio

É comum usar o bicarbonato de sódio na cozinha, para fermentar massas, amaciar carnes e até mesmo neutralizar a acidez de certos alimentos. Mas hoje, você irá conhecer funcionalidades desse item na hora de lavar suas roupas, após conhecê-las, você nunca mais vai querer lavar as roupas de uma maneira diferente, usando ele, a lavagem ficará bem mais potente e gastará menos produtos de limpeza, entenda.

Veja como usar bicarbonato de sódio para lavar suas roupas | Imagem de NatureFriend por Pixabay

Pode potencializar a ação dos detergentes

O Bicarbonato de sódio pode aumentar e muito a eficiência dos detergentes e alvejantes de roupas usados na lavanderia, isso porque ele regula o pH da água e isso contribui para uma melhor quebra das moléculas bacterianas que são responsáveis por deixar os odores ruins nas roupas. Basta adicionar 1/2 xícara do pó na máquina de lavar.

Além disso, como salientado, ele ajuda a eliminar os odores das roupas, como cheiro de suor ou cigarro, mas para esses cheiros específicos, é importante, uma noite antes da lavagem, colocar as roupas em uma solução de água com bicarbonato de sódio.

Outra função do item, é amaciar os tecidos, pois além de regular o pH da água, ele consegue prevenir a formação de depósitos minerais no tecido, o que torna eles mais macios ao secar.

Veja também: Espermatozoides De Elite: IA Consegue Selecionar Apenas Os “Campeões”

Manchas difíceis também podem ser retiradas

Manchas persistentes também podem ser uma das coisas mais temidas de quem lava roupas frequentemente, para isso, basta formar uma espécie de pasta com o bicarbonato e esfregar nas manchas, o que irá facilitar a remoção.

E além de tirar as manchas, também é possível que haja o ‘reavivamento’ dos tons de branco, nesse caso, é preciso mergulhar as roupas em uma solução com água morna e o bicarbonato de sódio por cerca de 8 horas.

E se durante o processo você ficou sem detergente, fique tranquilo, o pó ‘mágico’ também pode ser uma excelente opção na falta dele. Basta um copo de pó para cada carga de roupa.

Veja também: Sob Ameaça, Perigo Se Espalha; Governo Confirma Novo Caso De Gripe Aviária

O seu filho pode ficar mais protegido graças ao bicarbonato

É possível realizar a desinfestação da roupa das crianças, isso é ideal para quando as crianças começam a sentir alergias ou desconfortos ao usar alguma roupa.

Caso você tenha lençóis antigos, também é possível ‘revivê-los’ graças ao bicarbonato, basta usar ele e o brilho das roupas irá voltar.

Por fim, comece a fabricar o seu próprio detergente, para isso, basta apenas uma barra de sabão de Marselha e duas xícaras de bicarbonato, duas xícaras de bórax e gostas de qualquer óleo com cheiro, misture tudo e pronto.

Ou seja, hoje você descobriu que além de barato, o pó em questão pode ser útil para várias tarefas do seu cotidiano, comece a usá-lo hoje mesmo!