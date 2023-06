Não é de hoje que sabemos que durante a fertilização há uma grande batalha para chegar até a tão sonhada fecundação. Em ambientes naturais, poucos conseguem entrar no óvulo e os demais são descartados. Por mais que haja uma fertilização assistida, ainda é necessário escolher os espermatozoides manualmente. Através de uma inteligência artificial os especialistas estão conseguindo selecionar os melhores espermatozoides para a fecundação. Com essa nova técnica há um aumento de mais de 35% na probabilidade de tudo sair corretamente.

Espermatozoides de elite IA consegue selecionar apenas os campeões

Cientistas usam IA para fecundação

Não é sempre que a fertilização assistida é feita com sucesso. Nem todos os espermatozoides estão aptos para isso e acaba não fecundando. Com essa técnica é possível reduzir bastante o ciclo para alcançar a tão sonhada gravidez. Reduzindo os ciclos de tentativas, há a redução dos gastos envolvidos.

Por ser algo benéfico para o médico e para o paciente, está acontecendo um grande avanço na área a fim de conseguir obter os melhores sucessos. Estima-se que em média um casal que deseja a fertilização In Vitro precisa passar por até três tentativas.

O intuito não é simplesmente reduzir o encargo financeiro, mas a dor de cada tentativa. Lembrando que a cada momento que o paciente tenta e não consegue, ocorre um desgaste psicológico. Os estudos estão tendo como base dados reais.

Fora coletado esperma de mil homens nos Estados Unidos. A partir de então, foi criado um algoritmo a fim de analisar cada material e então classificar cada espermatozoide com base em alguns dados específicos. Sendo eles o formato e a sua capacidade de natação. Se há ou não um bom desempenho. Visto que os espermatozoides aptos para a fecundação possuem a parte superior lisa e oval.

Mais detalhes são revelados

Este estudo é tão importante porque de acordo com a OMA, apenas 4% dos espermatozoides analisados pelo algoritmo estão realmente aptos para fecundação. Com o uso da máquina, a análise acontece de maneira automática e então há uma sinalização no quadro quando há um espermatozoide em boas condições.

A empresa responsável abriu algumas clínicas em Abril. Afirmou que durante os procedimentos ocorreram vários com sucesso e inclusive acima da média. Visto que a taxa foi bastante elevada em mulheres com idade inferior a 35 anos.

Portanto, a tecnologia usada é bastante inovadora e sem sombra de dúvidas irá agregar bastante nos procedimentos usados. Por mais que não seja algo tão popular no Brasil, entretanto, durante o avanço da tecnologia no exterior as chances de migração para o Brasil são bem maiores.

Para concluir: houve um grande aumento na taxa de fertilização e desenvolvimento do embrião. Com isso, há taxas elevadas de sucesso do início ao término do processo. Informações obtidas através de um dos especialistas responsáveis: Michael Guarnaccia.