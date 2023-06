Filme brasileiro no Amazon Prime explode de acessos e você ainda não assistiu

Pra quem está procurando um bom filme nacional pra assistir, o serviço de streaming da Amazon Prime tem uma excelente opção para você.

Se trata do filme “Um ano inesquecível- Verão”, que está no top 3 de produções mais assistidas no streaming.

Baseado num conto da autora Talita Rebouças, o longa conta a história de Inha, interpretada por Livia Inhudes, que é uma aspirante a estudante de Moda na França. Ela viaja para o Rio de Janeiro em busca de mais experiência profissional e acaba se envolvendo em uma escola de samba carioca.

Filme brasileiro na Amazon Prime está no top 3 do streaming. (Foto: divulgação)

Filme da Amazon Prime está no top 3 do streaming

O filme nacional “Um Ano Inesquecível – Verão”, que está no top 3 do serviço de streaming, tem direção de Cris D’Amato (Esposa de Aluguel) e é o primeiro de uma série de 4 longas com histórias independentes baseados nos contos do livro Um Ano Inesquecível. Os contos são de autoria de Paula Pimenta, Babi Dewet, Bruna Vieira e Thalita Rebouças.

Na trama, Inha é uma adolescente que nasceu no interior do Brasil e sonha em estudar Moda em Paris. Com medo que a falta de experiência atrapalhe na sua avaliação para conseguir uma bolsa de estudos, ela embarca rumo à cidade maravilhosa e se candidata à vaga de costureira na escola de samba Portela.

Ela acaba colaborando com uma estilista famosa chamada de Carrie Catherine e vivida por Mariana Rios, além de se aproximar de Guima, o escultor responsável pelas alegorias da escola, que é interpretado por Micael Borges.

Ao buscar crescimento profissional, Inha também descobre o poder do amor e do carnaval, transformando sua vida naqueles meses de verão.

O próximo capítulo, intitulado de Outono, e baseado em outro conto do livro homônimo, chegou no streaming da Prime Vídeo em 9 de Junho.

Conheça o elenco do filme

Além da protagonista Lívia Inhudes, conhecida por seu trabalho na novela Chiquititas, o elenco também conta com Micael Borges das novelas teens Malhação e Rebelde brasileira, a estrela Mariana Rios, Júlia Gomes (Amor Eterno Amor) no papel de Karina, Duda Santos (Travessia) dando vida a Tati, e Diego Martins (Terra e Paixão) como Tavinho.

Estão presentes também André Mattos (Tropa de Elite 2), Guilherme Dellorto (Santo Forte), a cantora Késia, Regina Sampaio (Avenida Brasil), Zezeh Barbosa (Segunda Dama), a influenciadora digital Patrícia Ramos, e muitos outros talentos.

O preço do Prime Vídeo deve abaixar em breve?

O serviço de streaming Prime Vídeo pretende seguir os passos das concorrentes Netflix e Disney Plus e abaixar seu valor de assinatura.

As primeiras conversações para a introdução deste novo nível decorrem há várias semanas e há anunciantes que já fizeram saber do seu interesse, conforme informado pelo Wall Street Journal.

Segundo o jornal, existem várias possibilidades que estão sendo analisadas pelos empresários. Uma delas é aumentar a frequência dos anúncios para os clientes já existentes e outra é criar um novo plano de subscrição mais barato suportado por anúncios.

Ainda que a Amazon tenha um serviço de streaming gratuito suportado por anúncio, algumas séries como The Boys e Fleabag não estão inclusos.

