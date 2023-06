Descubra o filme mais ASSUSTADOR de Todos, segundo a ciência; prepare-se para PESADELOS

Há pessoas que simplesmente amam filmes de terror, pois a sensação de adrenalina enquanto assiste ao passo que o coração começa a palpitar ainda mais forte e o ar começa a ficar escasso é uma das melhores para elas. Mas, você já parou para pensar qual é o filme de terror mais assustador do mundo? Quando se lembra do gênero, rapidamente vem à mente títulos famosos como ‘pânico’ ou até mesmo ‘a órfã’, entretanto, o filme mais assustador de acordo com a ciência foi lançado recentemente, entenda.

Confira qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos | Imagem de Enrique por Pixabay

O que ocorre com o cérebro humano durante um filme de terror?

Uma das grandes estratégias adotadas pela indústria cinematográfica é o lançamento de filmes que vão mexer com o emocional das pessoas por intermédio do medo. Uma vez que durante um filme de terror, há várias áreas do cérebro que estão envolvidas nas respostas a cada cena que ocorre na produção audiovisual.

Como o córtex pré-frontal que tem um papel importante na hora de processar emoções que são complexas e também ajudar na tomada das decisões. Praticamente, durante um filme, é essa região do cérebro que avalia o quão perigosa é a ‘ameaça’ percebida e dá a resposta emocional ao estímulo.

Também o cérebro tem importante papel quando uma cena de suspense é criada, mas de repente, ela some, o que dá um alívio para quem está assistindo, liberando altos níveis de dopamina, que é um dos neurotransmissores do prazer.

Como se chegou à conclusão do filme mais assustador do mundo?

Basicamente, quando alguém está com medo, alguns sinais são notórios até mesmo a olho nu, como palidez da pele, suor frio e ao pegar na pessoa, ela pode estar gelada. Além disso, há casos que quadros de taquicardia podem ser apresentados.

E foi exatamente usando esse fator, que um estudo conseguiu chegar a conclusão de qual seria o filme de terror mais assustador de todo mundo, ou seja, ele avaliou os batimentos cardíacos por minuto.

Isso traz bastante veracidade ao estudo, uma vez que o indicador em questão é bastante comum em episódios de medo e pânico exagerados.

Afinal, qual é o filme mais assustador do mundo?

Após ler tudo isso, você já deve estar curioso para saber qual é o filme mais assustador, o título que ganhou esse status foi o filme ‘Host’ que no Brasil, é conhecido por ‘Cuidado com quem chama’.

A obra em questão ganhou bastante notoriedade por conta de sua adaptação ao momento vivido pelos brasileiros durante a pandemia da Covid, deixando clássicos do terror no bolso.

Uma vez que ele usa apenas videochamadas durante as cenas, para criar os cortes de terror. E na época que o filme foi lançado, isso estava em alta. Devido a essa criatividade, o filme conseguiu ser considerado um dos mais assustadores, pois conseguia de fato ‘entrar na mente’ de quem estava assistindo.