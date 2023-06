Adeus às autoescolas! Proposta BOMBA quer transformar modo de tirar CNH

O sonho da maioria dos jovens ao completarem 18 anos na maioria das vezes é tirar a tão sonhada carteira de motorista, desde à infância, a prática é incentivada pelos pais, que afirmam que os filhos só podem dirigir após ter a ‘carta’, como é conhecida a documentação em questão na linguagem popular. Todavia, ao chegar na idade, eles acabam parando o seu sonho devido o alto valor para retirar a CNH e pagar todo o processo nas autoescolas, contudo, uma PL visa acabar com isso e revolucionar a maneira que as pessoas emitem o documento, entenda.

As autoescolas não são mais obrigatórias?

Não é bem assim, atualmente, todo o processo para tirar a CNH é bastante burocrático e caro, para tirar a primeira habilitação, a depender da região, os valores podem ultrapassar a cada dos R$ 2.000. Já que são exigidos diversos exames, tanto físicos quanto psicológicos, além das taxas destinadas ao Detran.

Mas um número acaba chamando a atenção de alguns parlamentares, isto é, a parcela que é destinada às autoescolas, cerca de apenas 20% do valor gasto vai para as taxas, o restante, todo valor é desembolsado pelos CFC (Centro de formação de condutores).

Para mudar isso, a PL pretende tornar facultativa a ida até uma autoescola para que o usuário consiga emitir a CNH, o que tornaria o processo bem mais simples, menos caro e acessível para todos.

Como iria funcionar as aulas?

Basicamente, professores devidamente inscritos no Detran, poderiam ministrar aulas para os novos condutores, tanto as teóricas quanto às práticas. Com isso, os valores seriam inferiores aos praticados atualmente, além que haveria uma maior maleabilidade no quesito das aulas, já que uma boa parte das pessoas já entram no CFC sabendo pilotar.

Lembrando que isso seria facultativo, o usuário poderia optar ou não por contratar instrutores particulares. Basicamente, a modalidade iria ajudar bastante aquelas pessoas que já possuem uma habilidade maior nos veículos.

Ao passo que também iria facilitar para quem deseja emitir a CNH, todavia mora longe dos grandes centros urbanos e acaba precisando se deslocar longas distâncias durante o período de formação.

Então, será o fim das autoescolas?

Não, elas não irão fechar, primeiramente, porque as chances da PL virar uma lei são bem pequenas, uma vez que ela tramita desde o ano de 2019 e não foi apreciada da maneira correta, ou seja, não houve uma maior adesão.

Além disso, só seria optativo para os casos das categorias A/B, o que é chamado de primeira habilitação ou inclusão, para as demais categorias, ainda seria obrigatório todo o processo nas autoescolas.

Por isso, aos donos de autoescolas, isso não é motivo de preocupação, uma vez que o projeto se fosse aprovado, não visa prejudicar os negócios deles, mas sim, tornar o processo ainda mais acessível para a população de baixa renda, principalmente.