Luz na ESCURIDÃO: inscritos do CadÚnico têm a chance de receber kit gratuito do governo

O Cadastro Único é literalmente a porta de entrada para outros programas do governo, seja em qual for a esfera governamental. E os beneficiários do programa ficaram felizes ao descobrir que têm direito a um kit totalmente gratuito e o único requisito para ter direito, é fazer parte da base de dados do Cadastro Único, confira como é possível receber.

Beneficiários do CadÚnico podem receber incrível kit do governo, confira | Imagem de Alberto Adán por Pixabay

Quais benefícios de estar no CadÚnico?

O Cadastro Único foi uma maneira encontrada pelo governo de reunir em um só local, a informação de todos os brasileiros, sobretudo, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Basicamente, aquelas pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, possuem cadastro na plataforma e de acordo com a renda per capita dos membros da família, a pessoa é remanejada para algum programa social em específico.

Por exemplo, para ter direito ao Bolsa Família, é preciso que a renda per capita dos membros da família não ultrapasse os R$ 218, já para ter direito ao auxílio gás, ela não pode ultrapassar meio salário mínimo.

Kit totalmente gratuito

Há cerca de uns 20 anos, o Brasil ficou conhecendo as antenas parabólicas, que tinham esse nome, por conta que o sinal era emitido por satélites e ao ‘bater’ em suas placas, ele era convergido apenas para um ponto, que era no foco da antena. E com isso, era possível ter acesso a vários canais.

Mas com o advento da tecnologia, a banda C, que é responsável pelas antenas parabólicas foi se tornando obsoleta e outras tecnologias foram surgindo, como é o caso das antenas digitais.

E todos os beneficiários do Bolsa Família podem solicitar o seu kit gratuito. Vale lembrar que a troca é de suma importância, principalmente, para não acarretar em problemas na tecnologia 5G que está chegando ao país.

Mais canais estão liberados

A mudança em questão, exige que os brasileiros troquem os seus receptores antigos pelos novos, a fim de continuarem a ter acesso aos programas de televisão que todos almejam. Todavia, é fato que a parcela mais humilde da população não iria conseguir trocar de aparelho tão rápido, por isso, surgiu essa iniciativa do Governo Federal.

Além disso, além de oferecer um áudio e vídeo totalmente diferentes das antenas parabólicas, a nova tecnologia também acaba trazendo uma leque ainda maior de canais disponíveis, o que aumenta ainda mais a alegria e o entretenimento de todos.

Agora, quem ainda não recebeu, basta aguardar que o anúncio irá ocorrer por parte do Governo Federal. A prioridade, é retirar primeiramente as antigas antenas dos grandes centros urbanos, para não interferir no sinal do novo 5G. Por fim, é importante sempre lembrar de realizar a atualização do Cadastro Único, que deve ser atualizado a cada dois anos.