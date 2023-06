Choque nas famílias brasileiras: Lula surpreende e mexe no valor de benefícios

O Bolsa Família é um importante programa social que atualmente assiste mais de 20 milhões de brasileiros, proporcionando para todos eles mensalmente, uma renda digna para que eles possam viver. Todavia, uma triste notícia acaba de chegar para os beneficiários, isto é, o benefício deste mês de Junho pode ser um pouco menor e notícia envolvendo o Auxílio Gás deixa várias pessoas preocupadas. Portanto, confira os novos valores que serão pagos neste mês e veja quem tem direito de recebê-los.

Governo diminui valor de um benefício social e choca brasileiros, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a renda per capita máxima para participar do Bolsa Família?

O Bolsa Família visa ajudar a população brasileira a sair do estado de vulnerabilidade social, ou seja, todas pessoas que se enquadram nessa situação, devem receber o benefício. Ao todo, cerca de 21 milhões de brasileiros podem usufruir do valor mensal de pelo menos R$ 600.

Para fazer parte da folha de pagamento, é importante que alguns critérios sejam cumpridos, o primeiro, é ter cadastro ativo no CadÚnico, já o segundo, é que a renda per capita por cada membro da família não seja superior a R$ 218.

Lembrando que o Bolsa Família é apenas um dos inúmeros programas sociais que há no Governo Federal. Então, quase todos os beneficiários recebem de maneira concomitante mais de um benefício, como é o caso dos brasileiros que recebem o vale gás.

Como funciona o vale gás?

Anteriormente, muitos tinham uma ideia errada do vale gás, achavam que ele era literalmente um ‘vale’ onde as pessoas levavam ele até uma distribuidora de gás e trocava o ‘papel’ pelo botijão de 13kg.

Contudo, não é bem assim, o benefício é destinado para pessoas que recebem até meio salário mínimo e, quem tem direito ao valor, de maneira bimestral, recebe diretamente no Caixa Tem, para que possa efetuar a aquisição do gás de cozinha.

Lembrando que um problema está assolando os brasileiros: a falta de verba. Na teoria, todos os beneficiários do Bolsa Família deveriam receber o vale gás, entretanto, por falta de verbas, isso não acontece.

Benefício terá mudança em seu valor

O vale gás é um benefício pago a cada dois meses e o seu cálculo é feito usando como base, o preço médio do gás de cozinha nos últimos seis meses. Por conta disso, é comum que a cada mês o valor do benefício sofra pequenas mudanças.

Como neste mês de Junho, que o valor do botijão de gás será de apenas R$ 109, anteriormente, o valor teria sido de R$ 110. Isto é, apenas R$ 1 de diferença, mas que no bolso do brasileiro faz uma grande diferença.

Por fim, vale lembrar que as inscrições para fazer parte do vale gás estão paradas até a segunda ordem, já que faltam bastante verbas para isso. Mas a tendência é que até o próximo ano haja novas vagas. Principalmente, porque todos os meses várias pessoas são retiradas do programa social.