Alerta! Seu status de DECLARAÇÃO de IR está na fila pendente ou cancelada?

Fila do IR – Na esteira da entrega das declarações do Imposto de Renda 2023, um elemento crítico da situação fiscal do contribuinte tornou-se mais acessível do que nunca: o status da declaração. Com os avanços tecnológicos e o foco na digitalização, a Receita Federal agora permite que os contribuintes monitorem facilmente o progresso de suas declarações online.

É possível verificar se a sua declaração do Imposto de Renda está na fila de restituição através da consulta online. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Declaração está na fila do IR?

A declaração do Imposto de Renda é um marco importante no calendário fiscal de todos os cidadãos e empresas brasileiras. Com a capacidade de verificar o status de sua declaração online, os contribuintes podem manter-se informados sobre se sua declaração foi aprovada e está aguardando reembolso, ou se houve algum problema e ela foi selecionada para análise detalhada, conhecida popularmente como malha fina.

Esse status pode ser verificado por meio de vários canais online oferecidos pela Receita Federal. Uma opção é o Portal e-CAC, que pode ser acessado tanto por computador quanto por celular. No portal, os usuários podem fazer login utilizando suas credenciais gov.br ou um código de acesso. Uma vez logados, eles podem clicar em “Versão clássica” para ver mais opções e depois selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” para visualizar o status de sua declaração.

Outra opção é o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para download nas lojas de aplicativos Play Store e App Store. Após fazer o download e abrir o aplicativo, os contribuintes podem fazer login através da opção “Entrar com gov.br” e verificar o status da declaração.

Os contribuintes também podem acessar o site de consulta de restituição do Imposto de Renda, que não exige o login utilizando os dados do gov.br. Para fazer a consulta, basta inserir o CPF, a data de nascimento e o ano-base para consulta, marcar a opção “Sou humano” e clicar em “Consultar”.

Quanto ao status da declaração, existem várias possibilidades. Se a declaração está “em processamento”, isso significa que foi recebida, mas ainda não foi processada pela Receita Federal. “Em fila de restituição” significa que a declaração foi processada e há um valor a ser restituído, mas o pagamento ainda não foi realizado. “Processada” indica que a declaração foi recebida e processada, mas ainda pode ser revisada se necessário.

Pendências

A situação “com pendências” indica que a Receita Federal encontrou inconsistências durante o processamento da declaração, enquanto “em análise” significa que a declaração está sendo verificada detalhadamente. Nesse caso, o contribuinte pode ser solicitado a apresentar documentos adicionais ou a retificar informações em sua declaração.

“Retificada” denota que a declaração original foi substituída por uma declaração corrigida entregue pelo contribuinte. Uma declaração “cancelada” implica que foi anulada pela administração tributária ou a pedido do contribuinte. Por fim, “tratamento manual” indica que a declaração está sendo analisada detalhadamente, e o contribuinte deve aguardar correspondência da Secretaria Especial da Receita.

A restituição do Imposto de Renda 2023 foi estruturada em cinco lotes, com uma ordem de prioridade específica. O primeiro lote de restituição foi para idosos de 80 anos ou mais. O segundo grupo de beneficiários é composto por idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves. O terceiro lote foi reservado para contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

O quarto lote abrangeu contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber a restituição via Pix. Por último, o quinto grupo engloba todos os outros contribuintes, que receberão sua restituição em ordem cronológica de entrega da declaração.

A primeira parcela da restituição foi paga no dia 31 de maio, e os pagamentos dos lotes subsequentes serão realizados até o dia 29 de setembro, data do último pagamento deste ano. A capacidade de verificar o status da declaração de Imposto de Renda online proporciona maior transparência e facilita o planejamento financeiro dos contribuintes.

