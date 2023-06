Apostadores, CUIDADO! Quais números jamais deve escolher na Mega-Sena

Números para não escolher na Mega-Sena – Imagine a euforia de ver os números sorteados na loteria correspondendo exatamente aos que você escolheu. O sonho de se tornar um milionário da noite para o dia é compartilhado por muitos. Em busca desse sonho, bilhetes de loteria são comprados em massa, alimentando a esperança de um dia acertar a combinação milionária, apesar das estatísticas desfavoráveis. Hoje, vamos nos aprofundar nas probabilidades da Mega-Sena, concentrando-nos nos números que provaram ser os mais azarões.

Mesmo sendo os números menos sorteados, muitos apostadores persistem em escolher os azarões da Mega-Sena. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Números azarados na Mega-Sena?

Na próxima quarta-feira, 07 de junho, haverá um grande sorteio da Mega-Sena que capturou a atenção e o interesse de milhões de pessoas. O tão aguardado sorteio está marcado para as 20h, mas para aqueles que ainda não garantiram sua chance, as apostas podem ser feitas até as 19h. Com a popularização da internet, as apostas também podem ser feitas online, o que torna o processo mais acessível e conveniente.

Veja também: Conheça os 6 números que MAIS SAEM na Mega-Sena desde SEMPRE

A partir de um reajuste realizado em 30 de abril deste ano, o preço de uma aposta na Mega-Sena agora custa R$ 5,00. Segundo a Caixa Econômica Federal, as probabilidades de uma única pessoa acertar todas as seis dezenas são de 1 em 50.063.860. Apesar das chances serem tão baixas, a esperança não morre. No último sábado, por exemplo, a Loteria Federal concedeu um prêmio de R$ 66 milhões para um único vencedor residente no interior de São Paulo. A vitória deste sortudo comprova que, por mais baixas que sejam as probabilidades, alguém tem que ganhar.

Agora, vamos nos aprofundar nos números menos sorteados. De acordo com um levantamento divulgado pela Caixa Econômica Federal, em todos os sorteios da Mega-Sena realizados de janeiro a junho de 2023, houve dez números que raramente foram sorteados. Destacamos dois números em particular, 40 e 42, que não apareceram nenhuma vez nesses sorteios.

Números menos favorecidos

Além desses, outros oito números também aparecem como menos favorecidos na loteria. Os números 8 e 21, por exemplo, apareceram apenas duas vezes nos sorteios realizados no primeiro semestre deste ano. Não muito longe disso, encontramos os números 4, 16, 23, 24, 27 e 31, que foram sorteados apenas três vezes cada.

Essas estatísticas revelam um aspecto intrigante das loterias: enquanto alguns números parecem ter uma “sorte” persistente, outros parecem ficar perpetuamente na sombra. No entanto, é importante lembrar que a loteria, no final das contas, é um jogo de azar. Cada sorteio é independente dos outros, o que significa que todas as dezenas têm a mesma probabilidade de serem sorteadas a cada vez.

Conhecer esses números menos sorteados pode não garantir uma vitória na próxima vez que você jogar, mas com certeza adiciona uma camada interessante de estratégia ao jogo. Afinal, como os sonhadores da loteria gostam de dizer, “você tem que estar no jogo para ganhar”. E quem sabe? Talvez a próxima vez que os números 40 ou 42 apareçam, eles possam estar no seu bilhete vencedor.

Veja também: Ficou MAIS CARO apostar na Mega-Sena em maio