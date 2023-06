Você pode ser um dos GANHADORES de R$ 100 mil da Nota Fiscal; 7 ainda não sacaram

Jair Rosa, que atualmente é auditor da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Marília, está empenhado na busca dos ganhadores da famosa Nota Fiscal Paulista, que ainda não fizeram a retirada de seus respectivos prêmios.

Porém, embora talvez não saibam, estas mesmas pessoas conseguem verificar se foram ou não sorteadas.

Exatamente todos os meses acontece a distribuição de pelo menos R$ 5 milhões em prêmios, sendo que os mesmos se iniciam em R$ 1 mil e pode chegar à marca surpreendente de R$ 1 milhão!

Nos valores a partir de R$ 100 mil, no entanto, cada contribuinte contemplado deve se apresentar em um posto fiscal, a fim de fazer a retirada do dinheiro. Muitos, porém, acabam por não fazer isso, por nem mesmo terem a informação de que foram agraciados no sorteio, como explica Jair Rosa.

Os prêmios da Nota Fiscal Paulista são surpreendentes | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como é feita a participação nos sorteios da Nota Fiscal Paulista

Para garantir a participação em todos os sorteios da Nota Fiscal Paulista, é preciso que o cidadão faça seu cadastro no site oficial do programa, aceitando os respectivos termos. Tendo aderido, será hora de fornecer os dados solicitados e criar uma senha, que sempre será utilizada para a realização de consultas.

Trata-se de uma iniciativa que tem o objetivo simples de atuar no combate da sonegação fiscal, além de permitir que todo contribuinte participante tenha de volta parte do ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) que é embutido nas compras que realiza.

E isso, claro, sem citar o fato de que, por meio dela, todo participante tem direito a concorrer automaticamente aos sorteios acima citados, sempre que for realizada uma compra de pelo menos R$ 100. Mensalmente, pode-se concorrer com exatos 10 cupons em formato digital, que são gerados de forma automática.

Os funcionários que trabalham nos caixas de supermercados e outras empresas devem sempre perguntar aos clientes se os mesmos querem que a compra seja incluída no programa e, havendo essa vontade, basta apenas informar o CPF.

Inclusive, tendo seu cadastro no programa Nota Fiscal Paulista, o contribuinte passa a ter também uma conta digital para que os valores relacionados aos prêmios e à restituição sejam contabilizados. Depois, a quantia que estiver acumulada pode até mesmo ser usada como desconto no pagamento do IPVA.

Como uma pessoa pode saber se foi sorteada na Nota Fiscal Paulista

O contribuinte que quer saber se recebeu no máximo R$ 100 mil em um sorteio deve acessar o próprio sistema do programa, clicando depois em “Conta Corrente” e em “Consultar”, logo em seguida, de modo que veja o extrato relacionado aos prêmios.

Também é possível usar a aba “Sorteios” com seus respectivos filtros para fazer o acompanhamento e, caso exista um prêmio a ser resgatado, aparecerá a mensagem “Parabéns, você foi premiado”.

Já nos prêmios acima de R$ 100 mil o processo é diferente, uma vez que, para evitar fraudes, o dinheiro não vai para a conta virtual.

Nesse caso, o contribuinte deve clicar em “Caixa Postal” e depois em “Mensagens”, onde encontrará um comunicado oficial.

