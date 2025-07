Parcial do UOL indica quem pode ser eliminado do Power Couple

A disputa pelo primeiro lugar em um programa de entretenimento esquenta com a rivalidade entre os casais Carol e Radamés e Adriana e Dhomini. Os dois casais têm sido os protagonistas dos momentos mais intensos da temporada.

Atualmente, Carol e Radamés reassumiram a liderança que tinham perdido na parcial anterior e ampliaram a diferença em relação aos concorrentes. Com 46,38% dos votos, eles se destacam como favoritos do público.

Logo atrás deles, Adriana e Dhomini ocupam a segunda posição, reunindo 41,71% dos votos. Essa diferença coloca pressão sobre eles, já que precisam conquistar mais apoio para evitar a eliminação.

Na terceira posição, com um resultado consideravelmente mais baixo, está o casal Nat e Eike, que conta apenas com 11,91% dos votos. Com essa porcentagem, eles estão na iminência de serem eliminados da competição.

A eliminação do casal com menos votos acontecerá nesta noite, uma semana antes da grande final do programa. Essa fase decisiva intensifica a corrida pelo prêmio e aguça o interesse do público, que acompanha de perto cada votação.