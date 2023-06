Bomba! Aposentadoria dos homens para 2023; regras atualizadas

Regras para aposentadoria – Em um ambiente econômico cada vez mais turbulento, a certeza de uma aposentadoria segura pode trazer tranquilidade e estabilidade. A reforma da Previdência de 2019 trouxe mudanças significativas para as regras de aposentadoria aplicáveis aos homens no Brasil. No entanto, para muitos, as novas diretrizes podem parecer complexas e difíceis de entender. Para esclarecer essas questões e fornecer uma análise abrangente das implicações dessas mudanças, vamos mergulhar em uma discussão detalhada sobre a reforma da previdência.

É importante conhecer as regras de aposentadoria para homens e entender como elas se aplicam. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Aposentadoria tem novas regras em 2023?

Antes da reforma da Previdência de 2019, as regras para a aposentadoria de homens e mulheres já eram diferentes. Esta diferenciação persiste após a reforma, mas com algumas mudanças. Para os homens, existem diferentes tipos de aposentadoria, cada uma com requisitos específicos. Alguns exigem um período mínimo de contribuição, enquanto outros levam em consideração a idade do trabalhador. Compreender cada tipo de aposentadoria pode ser crucial para decidir qual opção se adapta melhor a cada indivíduo.

Veja também: Garantia de futuro: como MEI pode ganhar mais de 1 salário na aposentadoria

A aposentadoria por idade para homens, por exemplo, permaneceu inalterada após a reforma. Homens ainda podem se aposentar aos 65 anos, desde que tenham contribuído para o INSS por pelo menos 180 meses, o equivalente a 15 anos. No entanto, é importante notar que existem opções de aposentadoria para homens que ainda não atingiram essa idade, especificamente nas regras de transição.

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente disponível, foi excluída com a reforma. Antes, era possível aposentar-se após 35 anos de contribuição, independentemente da idade. No entanto, aqueles que alcançaram esse patamar antes de 13 de novembro de 2019, data da implementação da reforma, tiveram o direito de aposentar-se sob as regras anteriores.

A aposentadoria especial é uma alternativa concedida a trabalhadores que exerceram atividades nocivas à saúde, dentro dos limites estabelecidos por lei. Antes da reforma, não havia idade mínima para essa categoria, e o tempo de contribuição variava de 15 a 25 anos, dependendo da atividade. A reforma, no entanto, introduziu uma idade mínima para cada faixa de tempo de contribuição, bem como alterou o cálculo do benefício.

Para aqueles que trabalham no campo, as regras para a aposentadoria rural também permaneceram inalteradas pela reforma. Homens podem se aposentar aos 60 anos, desde que tenham contribuído por 15 anos. É possível também se aposentar com base na aposentadoria rural especial, que não exige contribuições ao INSS, apenas comprovação de 15 anos de trabalho no campo.

A aposentadoria híbrida é uma opção para trabalhadores que dividem seu tempo entre atividades urbanas e rurais. Essa modalidade permite somar o tempo de trabalho em ambos os contextos para atingir os requisitos de aposentadoria.

Aposentadoria masculina

Na esteira da Reforma da Previdência de 2019, o cenário da aposentadoria no Brasil mudou significativamente. Notavelmente, muitos indivíduos do sexo masculino têm enfrentado incertezas quanto às regras de aposentadoria agora aplicáveis a eles. Embora o INSS já tivesse normas diferenciadas para homens e mulheres antes dessas mudanças, as novas regras adicionaram uma camada de complexidade à equação. Portanto, é essencial entender completamente os diferentes tipos de aposentadoria disponíveis para os homens e as idades em que essas aposentadorias podem ser solicitadas.

Os tipos de aposentadoria para homens variam de acordo com fatores como idade e tempo de contribuição. Alguns requerem que o trabalhador contribua por um determinado período, enquanto outros dependem do contribuinte ter atingido uma idade específica. Cada um deles possui suas próprias regras, e compreendê-las é fundamental para escolher a melhor opção em cada situação.

Por exemplo, a regra de aposentadoria por idade para homens permaneceu inalterada após a reforma previdenciária. Nesse modelo, homens podem se aposentar aos 65 anos, desde que tenham contribuído por 180 meses ou 15 anos para o INSS. No entanto, existem opções de aposentadoria para homens que ainda não alcançaram essa idade, estabelecidas pelas regras de transição.

Em contrapartida, a aposentadoria por tempo de contribuição foi eliminada do novo modelo previdenciário. Antes da reforma, homens poderiam se aposentar após 35 anos de contribuição ao INSS, independentemente da idade. Mas, a partir da reforma, para aqueles que atingiram esse marco antes de 13 de novembro de 2019, o direito adquirido garantiu que eles ainda pudessem se aposentar sob a regra anterior. Logo, se eles atingiram os 35 anos de contribuição antes dessa data e ainda não tinham 65 anos, puderam solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria especial, destinada a trabalhadores que desempenham atividades consideradas prejudiciais à saúde e que estão dentro dos níveis permitidos por lei, também sofreu mudanças significativas. Previamente à reforma, não existia idade mínima para essa modalidade de aposentadoria, e o tempo de contribuição variava de 15 a 25 anos, dependendo da atividade realizada. Com a reforma, além do tempo de contribuição, foram estabelecidas idades mínimas para cada faixa de atividade: alto risco requer 15 anos na atividade e 55 anos de idade; médio risco demanda 20 anos na atividade e 58 anos; e baixo risco exige 25 anos na atividade e 60 anos de idade.

Também é importante ressaltar que a concessão da aposentadoria especial pode ser baseada em princípios que avaliam o nível de risco associado à atividade profissional do requerente, tanto pelo INSS quanto por um tribunal.

Veja também: Quanto PAGA aposentadoria para MEI? Tire as suas dúvidas