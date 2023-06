Não é de hoje que o Governo Federal se preocupa com possíveis infestações de doenças em solo brasileiro. Após o avanço da covid-19 no Brasil e no mundo, os cuidados foram redobrados e muito mais investimentos no setor começaram a acontecer. Nesta última segunda-feira, 12, foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) mais um caso de gripe aviária. É uma doença altamente patogênica. Com esse caso confirmado já totalizam 31 casos da doença em aves silvestres. Fora esses casos ainda há outras oito investigações em andamento. Entenda o que realmente está acontecendo e o que pode ser feito.

Sob ameaça, perigo se espalha; governo confirma novo caso de Gripe Aviária | Image by Arek Socha from Pixabay

Gripe aviária

O termo já deixa bastante explícito. A gripe aviária é oriunda das aves. Os sintomas são bem comuns e podem ser confundidos com outras doenças. Ocasionando febre alta, tosse, dores musculares, dor no peito, diarreia, etc. Por enquanto os estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul já confirmaram quadros da doença (IAAP) (H5N1).

É válido lembrar que desde o início das avaliações, já surgiram mais de 1.200 avaliações suspeitas da doença. Todos os casos confirmados da doença no Brasil foram confirmados em aves silvestres. Até então, o Brasil é livre de IAAP. Desse modo, não existem restrições no comércio de aves.

Devido o alto risco de contaminação, a OMS alerta o Brasil sobre o vírus H5N1. A recomendação é que haja uma análise mais rigorosa e um monitoramente mais eficaz. Visto que essa gripe já causou a morte de milhões de seres vivos. Incluindo aves silvestres e domésticas, sem contar os mamíferos marinhos.

Por enquanto, a taxa de letalidade da doença é de 54%. Com dados analisados desde o ano de 2003. Lembrando que por enquanto, há altas chances da contaminação em humanos. Todo cuidado é pouco. É importante estar em alerta.

Leia mais: O segredo da limpeza total: ELIXIR poderoso para sua casa

Riscos de infecção em humanos

Por mais que haja o risco de infecção em humanos, os casos no Brasil até agora foram descartados. Entretanto, o vírus por si só circula de maneira muito mais intensa entre aves. A OMS registra anualmente poucos casos em humanos.

A contaminação pode acontecer devido o contato direto ou indreto com os animais infectados. Seja com vida ou sem vida, é comum que trabalhadores rurais sejam infectados com a doença. No Brasil não houve casos de contaminação em pessoas.

Entretanto, há um sério risco da doença se espalhar entre os animais. Por esse motivo a preocupação da OMS. Não sabe-se ao certo as medidas que serão tomadas no Brasil. Entretanto, a priori o mais importante é a vigilância a fim de evitar que essas aves sejam comercializadas e consequentemente haja uma maior disseminação da doença.