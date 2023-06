Caixa libera mais de R$ 25 milhões para pagamentos do Pis/Pasep

Já trabalhou em regime CLT e está precisando de uma grana para dar entrada na casa própria, pagar dívidas ou, quem sabe, fazer aquela viagem que você estava desejando há muito tempo? A Caixa Econômica tem uma surpresa pra você.

O banco vai liberar o total de R$ 25,4 bilhões para saque referente ao PIS/PASEP de 10,5 milhões de pessoas. Os trabalhadores poderão sacar o dinheiro até dia 5 de Agosto, através do aplicativo do FGTS.

Está sabendo da novidade da Caixa Econômica? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba se você tem direito

Todos aqueles que trabalharam com carteira assinada entre 1971 a 1988 e não efetuaram o saque relativo ao PIS/PASEP têm direito a receber o valor oferecido pela Caixa Econômica. O benefício serve tanto para quem trabalhou em empresas privadas quanto para quem trabalhou em empresas públicas.

Até 2017, o recurso podia ser sacado apenas por pessoas com mais de 70 anos, aposentados, portadores de doenças graves ou herdeiros dos beneficiários. Com a publicação da MP (946/2020), em casos de titulares falecidos, o dinheiro poderá ser retirado pelos beneficiários legais, como filhos ou sucessores.

Para fazer a solicitação, clique em “Você possui saque disponível”. Em seguida, selecione “Solicitar o saque do PIS/PASEP” e escolha a opção de saque desejada (crédito em conta ou presencial). Verifique seus dados, confirme-os e selecione “Confirmar saque”.

É possível transferir o saldo para qualquer banco, sem nenhum custo adicional. Se o saque não for realizado até dia 5 de Agosto deste ano, os recursos serão transferidos do FGTS para o Tesouro Nacional, conforme informação do banco. Neste caso, as pessoas terão até 5 anos para fazer uma nova solicitação junto à União.

As regras para a solicitação de ressarcimento ainda vão ser divulgadas em Portaria conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Orçamento.

O trabalhador também pode utilizar o aplicativo do FGTS para realizar consultas. A informação estará na tela principal do aplicativo.

Veja mais: Comunicado NACIONAL da Caixa para todo mundo que usa Pix

Aprenda a ganhar uma renda extra com investimentos

Se você não é um dos privilegiados pelo FGTS, saiba que existem outras formas de ganhar uma renda extra.

Uma delas é através de investimentos, nos quais você aplica um determinado valor e recebe depósitos de acordo com o valor investido.

Esse método foi criado pelo analista técnico Filipe Fradinho, que recomenda que seja feito uma única contribuição de no máximo R$ 1.200.

Fradinho realiza todos os dias operações em uma sala de trading gratuita e ao vivo, onde investidores podem acompanhá-lo e colocar em prática as estratégias para buscar ganhos diários.

Foi dessa forma que alguns brasileiros que investiram R$ 1.200 e seguiram todas as operações do analista, conseguiram um retorno médio mensal de R$ 1.570,80 entre janeiro e março.

É importante ressaltar que você não precisa ter R$1200 sobrando para começar a investir. Você pode começar com qualquer valor que puder. Seguindo as orientações do analista você poderá conseguir multiplicar o seu dinheiro.

Veja mais: Contagem regressiva para o PIS/Pasep; veja como receber o dinheiro