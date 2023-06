Descubra a verdade sobre a cobrança do PIX em 2023: Banco Central se pronuncia

Uma notícia que tem preocupado há muitos é sobre a taxação do PIX, mas desde quando o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura disse durante uma live semanal que não tem planos para acabar com o PIX e nem para taxação desse tipo de operação pois entende que o PIX é uma inclusão financeira.

O PIX já ganhou seu espaço no Brasil, é o modelo de pagamento mais utilizado po ser prático e fácil.

Livre de cobranças

Para o alívio de muitos, Maurício Mouro disse que isso não é parte de um projeto do Governo Federal, é um serviço que foi totalmente desenvolvido pelo Banco Central e, atualmente, tem 45 milhões de brasileiros que fazem transações eletrônicas, para complementar ele disse “O PIX é um patrimônio dos brasileiros”.

Inclusão financeira

Nessa segunda live do Banco Central foi abordado o tema sobre inclusão financeira e educação financeira, um tema que é muito importante a ser ensino e debatido em nosso Brasil.

O diretor informou que todos os indicadores de inclusão financeira devem ser monitorados, pois é através deles que refletem a concorrência bancária. Por outro lado, Maurício Mouro elogiou a inclusão financeira do Brasil e fez questão de relembrar que hoje em dia grande parte da população tem conta no banco.

Sobre a educação financeira, Maurício Mouro disse que é necessário e possível que o Brasil tenha um avanço nessa categoria, e destacou em sua fala o programa Aprender Valor.

É programa criado pelo desenvolvido do Banco Central com os estudantes de rede pública de ensino. Ainda na live, o Mouro disse sobre os golpes que estão acontecendo ultimamente relacionados ao SVR (Sistema Valores a Receber), e destacando que o Banco Central e nem os outros bancos pedem informações sobre dados dos clientes, como a senha do cartão e o número.

Inflação no Brasil

Outro ponto que foi citado na live foi sobre a inflação no Brasil. O diretor disse que a decisão de não tratar sobre o assunto e sobre o regime de metas de mercado neste live é porque ainda vão fazer uma reunião com o Comitê de Política Monetária (Copom) nos dias 20 e 21 de junho.

O diretor disse que essa tema não entra na live que ele fez. O Copom vai ter início na quarta-feira da semana anterior a essa reunião e vai até a data de divulgação.

