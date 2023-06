Não fique de fora! Conheça as redes sociais mais badaladas do momento

As redes sociais são hoje um espaço de conversa e de relacionamento, sempre gostam de compartilhar sobre o seu dia ou sobre algo que aconteceu em sua vida nos perfis. As redes sociais são usadas para o bem, para buscar pela igualdade e direito, questionar, compartilhar, mas ao mesmo tempo, como é um espaço amplo também pode ser usada para fazer mal e tem grande repercussão.

Com o passar do tempo, as redes sociais foram evoluindo e surgindo vários diferentes modelos para as pessoas poderem escolher qual desejam utilizar. A navegação pela internet nas redes sociais proporciona uma experiência única em um mundo de viagens.

confira a lista das redes sociais mais utilizadas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais são as redes sociais que tem mais usuários?

Por mais que cada país tem uma cultura isso não entra muito em questão quando se trata de redes sociais. Tem algumas redes que se destacam entre as outras, isso é inevitável, e o mais interessante é que 3 delas foi criada pela mesma empresa, que é a Meta. Confira a lista:

Facebook

Desde quando foi criado, essa rede conquistou muitos usuários de diferentes faixas etárias. Ao todo, ainda há 2,95 bilhões de contas ativas. É considerado a maior rede social.

Messenger

Essa é uma parte do Facebook que é usada por 931 milhões de pessoas. Não só para a comunicação (que foi para isso que foi criada) mas também para realizar outras atividades.

YouTube

Uma das mais antigas. Muitas personalidades famosas iniciaram a carreira com pequenos vídeos nessa rede. Atualmente, ela é utilizada por mais de 2,51 bilhões de usuários.

WhatsApp

Esse aplicativo é um dos mais utilizados entre os brasileiros. No início, o objetivo era apenas fazer o envio de mensagens, porém ele vem se atualizando e agora tem outras funções. São cerca de 2 bilhões de usuários no mundo todo.

Instagram

O Instagram surgiu com a ideia de capturar momentos por meio de diversas fotos. No entanto, atualmente é uma ferramenta utilizada por muitos influenciadores, marcas, produtores para dialogar com o público e mais.

WeChat

Muito comum nos países asiáticos, como a China e também a Índia, as duas gigantes em população. Aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas enviam mensagens por esse aplicativo ainda hoje.

Tik Tok

Rede social de sucesso atual na produção de conteúdo. Mais de 1 bilhão de usuários usam da criatividade para cativar o público em registros de alguns segundos ou poucos minutos.

Douyin

Apenas na China, o aplicativo permite o compartilhamento de vídeos curtos. Há 715 milhões de contas ativas.

Telegram

Com mais de 700 milhões de usuários, este é um dos concorrentes mais fortes do WhatsApp.

SnapChat

Fez muito sucesso no seu lançamento e foi um dos primeiros a compartilhar os filtros e fotos rápidas. Atualmente, tem somente 635 milhões de contas. Você já o usou?

