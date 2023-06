Frente fria se aproxima e causa MEDO nestas regiões

No inverno de 2023 as pessoas estão com medo do que pode acontecer e qual a temperatura que pode chegar. O frio demorou mais chegou, os moradores do Sul do Brasil já perceberam essa chegada que veio com tudo com uma frente fria e baixou as temperaturas além de trazer chuva para 3 estados.

A previsão para essa semana é a frente fria avançar pelo Brasil e gerar mudanças de temperaturas em outros locais também, chegando também ao norte do Brasil. Infelizmente, quando o frio chega, não é somente o frio, ele é carregado de chuva, e a previsão é de chuvas intensas, isso pode prejudicar as áreas de cultivo no Centro-Oeste.

confira a frente fria em cada região. Imagem: arquivo / FreePik

Região do Sul

O tempo vai continuar chuvoso e nublado, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a previsão de temperatura pode chegar a marcar a 2ºC nas áreas de baixada. As formações de geadas na região podem continuar até nesta quinta-feira (15), quando tem previsão que as temperaturas podem aumentar um pouco. Já em Paraná e Santa Catarina, a mínima prevista pode chegar a 4 ºC.

Região do Sudeste

Esse é um alerta para os estados de Minas Gerais e São Paulo, pois os acúmulos de chuva podem alcançar os 150 mm nesses próximos dias. No leste paulista, o grande volume de água pode até provocar deslizamento de terrar, é preciso ter cuidado.

As temperaturas vão estar em torno de 7ºC e 10ºC nos estados do Sudeste, a partir da próxima quinta.

Região do Centro-Oeste

Nesta região, os moradores de Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso devem estar preparados para os dias com bastante chiva e mínimas também podem chegar a 4ºC. O frio vai começar a se espalhar pelas cidades a partir desses dois estados, nessa semana o tempo vai continuar fechado.

Lembrando que o Sul de Goiás vai ter mínima em torno de 10ºC, no entanto as temperaturas podem subir um pouco no final de semana.

Região do Norte

O Norte não vai conseguir escapar do frio, além dessa frente fria trazer fortes chuvas para a região e um aumento na umidade do ar. Em Roraima e no Amazonas, os acumulados podem chegar até 100 mm na semana.

Já o estado de Rondônia vai receber uma grande friagem, chegando a 10ºC até nesta sexta-feira.

Veja também: Previsão ARREPIANTE! Frio intenso se aproxima nos próximos dias

Região do Nordeste

O calor vai permanecer somente no Nordeste, a máxima pode chegar a 37ºC, principalmente na Bahia e no Piauí. No centro-norte de Maranhão e também no litoral de Alagoas, Pernambuco e Sergipe a previsão é de chuva de até 60 mm.

Veja também: Quem bate? É O FRIO! Final de semana será embaixo do edredom, mostra a previsão do tempo