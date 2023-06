Acredite se quiser: carro ZERO por QUASE R$50 mil é uma realidade no Brasil

Recentemente saiu uma notícia que alegrou a todos. O Governo Federal criou um programa de incentivo para conseguir baratear os preços de carros novos, e a boa notícia para complementar é que as montadoras já começaram a oferecer esses descontos, que podem variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil, além de oferecer bônus próprios que podem fazer com que o valor baixe mais ainda.

Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, disse que esse benefício vale para os automóveis que custam até R$ 120 mil, esses descontos serão concedidos até atingir o limite de R$ 500 milhões que serão destinados para esse fim de semana.

Quem for na concessionária já vai encontrar os veículos com excelentes preços, principalmente na faixa dos R$ 50 mil. Confira.

Carro zero por menos de R$ 60 mil

Esses modelos de entrada da Renault e Fiat vão continuar sendo os mais em conta dentro do mercado, porque o Renalut Kwid e Fiat Mobi são atualmente os carros mais vendidos por R$ 58.990, além da redução de R$ 10 mil com o preço que era vendido antes de aceitarem essa medida.

Esses dois modelos de carros têm característica semelhantes, por isso a maioria dos brasileiros tem dificuldade de escolher qual carro é o melhor. Lembrando que para escolher um carro bom é preciso avaliar os critérios de consumo, motorização e espaço.

O comunicado da Renault informa que o Kwid faz 10,8 km/l com etanol e 15,3 km/l com gasolina na cidade e pode chegar a 11 km/l com etanol e 15,7 km/l com a gasolina na estrada. Já o carro da Mobi gasta em torno de 9,6 km/l com etanol e 13,5 km/l com gasolina na cidade, e 10,4 km/l com etanol e 15 km/l com gasolina na estrada.

Desconto nesses modelos

Existe alguns modelos com preços que estão um pouco mais acima dos dois mais baratos desse mercado e que também tem descontos bons, como o exemplo da versão 1.0 do Chevrolet Onix, que caiu de R$ 82.490 para R$ 72.790.

O campeão de vendas, o Hyundai HB20, vai-te o preço reduzido de R$ 82.490 para R$ 72.790. Já o Jeep Renegade 1.3 Turbo consegui ganhar o bônus de até R$ 19 mil e pode chegar a valer R$ 115.990.

