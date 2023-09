10 melhores países para se viver no mundo, segundo a revista Forbes

Foi divulgado pela revista Forbes uma lista com os 10 melhores países para se viver no mundo. Esses lugares são uma combinação de baixo custo de vida, beleza e experiências enriquecedoras.

Se você está buscando um novo local para morar, onde não seja tão caro e ao mesmo tempo, repleto de cultura e belas paisagens, talvez um desses destinos seja aquilo que você deseja.

Conheça os 10 melhores países para viver, segundo a Forbes. (Foto: divulgação)

Conheça os 10 melhores destinos para viver, de acordo com a Forbes

Itália

Desde as encantadoras paisagens rurais da Toscana até a rica história de Roma e Veneza, a Itália proporciona uma ampla variedade de alternativas acessíveis para aqueles que apreciam cultura e gastronomia.

França

Apesar de sua fama de sofisticada, a França apresenta alternativas de estilo de vida mais econômicas em comparação a outros destinos europeus igualmente famosos, principalmente em cidades de menor porte e áreas rurais.

Grécia

Com sua rica herança histórica, clima agradável e estilo de vida descontraído, a Grécia é uma escolha tentadora para quem deseja uma vida mais tranquila e acessível. Para quem gosta de praia, é uma ótima pedida, pois é conhecida por sua água bem azul e cristalina. Se deseja viver num local com lindas paisagens naturais, pessoas divertidas e acolhedoras e aprender muito sobre mitologia, sem dúvida, Grécia é o local certo pra você. Vai te enriquecer muito culturalmente.

Tailândia

Graças às suas praias paradisíacas, templos impressionantes e despesas cotidianas acessíveis, a Tailândia se destaca como um dos principais lugares para quem procura viver num local exótico e econômico ao mesmo tempo.

Equador

Das cidades históricas de Quito e Cuenca às maravilhas naturais das Ilhas Galápagos, o Equador se apresenta como uma escolha cativante para aqueles que almejam um estilo de vida equilibrado e com custo acessível. E, além disso, fica localizado na América Latina, o que é particularmente um benefício para os brasileiros.

Costa Rica

Com suas densas florestas tropicais, praias deslumbrantes e compromisso sustentável com o estilo de vida, a Costa Rica se configura como um paraíso ao alcance de quem procura uma existência mais ecologicamente consciente.

Espanha

A Espanha proporciona uma combinação singular de uma cultura efervescente, uma história enriquecedora e um custo de vida acessível, agradando todos os gostos. É possível encontrar cidades cosmopolitas até aldeias pitorescas.

Méxixo

Com sua rica herança cultural, variadas paisagens e diversas cidades encantadoras, o México se destaca como uma escolha bastante procurada por aqueles que desejam uma vida agradável sem sobrecarregar as finanças.

Portugal

Suas encantadoras cidades, clima agradável e despesas cotidianas razoáveis, figura Portugal no topo da lista. Desde as praias no Algarve até as ruas históricas de Lisboa, o país é um ímã para expatriados em busca de uma vida tranquila.

Panamá

Celebrado por suas praias deslumbrantes e pelos benefícios fiscais concedidos a aposentados estrangeiros, o Panamá proporciona um modo de vida tropical e de custo acessível para a população.

