Horário de verão em novembro? Governo toma decisão

O horário de verão é um momento bastante importante para os brasileiros, que todos os anos, precisam adiantar os relógios em uma hora, desse modo, acabam ganhando uma hora a mais de luz solar, o que ajuda bastante na economia de energia. Contudo, há quem não goste da época, pois querendo ou não, na teoria, a pessoa está acordando às 06, mas na prática, é às 05. Por isso, ainda há um debate sobre a volta ou não do horário de verão, saiba se ele voltará em novembro.

Quando ele foi suspenso?

O horário de verão foi lançado no Brasil há quase 100 anos, sempre com o mesmo intuito, aproveitar ao máximo a luz do sol, na expectativa que isso pudesse promover uma economia de energia, o que seria interessante para todos, aos brasileiros, que pagariam menos e também para as usinas em períodos com baixa produção de energia.

Contudo, em 2019, durante o Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma análise foi realizada e constatou-se que o horário de verão já não estava tão eficiente como se imaginava que ele seria, por conta disso, acabou sendo suspenso.

O decreto responsável por isso tem o número 9.772. E mesmo com a troca de Governo, a decisão está mantida até os dias atuais, mas agora, tão próximo ao mês de novembro, os debates sobre o tema voltam à tona.

Lula tem interesse na volta do horário de verão?

Se ele tem interesse de fato, não há uma prova concreta, mas que ele está querendo avaliar todos os impactos da decisão e a opinião dos brasileiros (que serão impactados com a medida), ele está. Tanto que em uma rede social, ele realizou uma enquete querendo saber quem queria que o horário voltasse e quem não queria.

Os resultados foram surpreendentes, 66,2% queriam a volta do horário de verão e 33,8% não queriam. Agora, a pauta está entregue ao Ministério de Minas e Energia, que também emitiu nota sobre o assunto.

Segundo o responsável pela pasta, o retorno ainda está sendo avaliado, junto com o governo e junto com empresas do setor, sempre visando a segurança energética no Brasil.

Dicas para economizar energia

Como salientado, o principal motivo para que o horário de verão exista, é a possível economia de energia gerada por ele, pois os brasileiros acabam ganhando uma hora a mais de sol, o que evita alguns gastos, como ao acender lâmpadas.

Mas caso o horário de verão não volte, há algumas ações que podem reduzir os gastos energéticos também, a saber:

Ao sair de algum ambiente, desligue todas as luzes;

Não deixe a televisão com a luz vermelha ligada;

Ao usar o ferro de passar, aproveite o calor já gerado, para passar as roupas mais finas, ao final do processo;

Não deixe a geladeira aberta sem necessidade ou coloque roupas na parte de trás.

Essas são apenas algumas dicas que podem ser utilizadas para aumentar ainda mais a economia de energia.

