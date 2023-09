Talvez você esteja milionário e nem saiba: veja um bom motivo para isso

Você também pode estar milionário – A guerra na Ucrânia, que já dura mais de um ano, deixou um rastro de destruição e morte. No Brasil, quatro cidadãos se voluntariaram para lutar ao lado das forças ucranianas e perderam a vida no conflito. Agora, suas famílias poderão receber uma indenização milionária do governo ucraniano.

A indenização com valor milionário às famílias de combatentes brasileiros é garantida por lei ucraniana. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Valor milionário

O direito à indenização foi garantido por uma resolução do Ministério da Defesa da Ucrânia, estabelecida em janeiro de 2023. As famílias dos combatentes mortos receberão um valor equivalente a US$ 400 mil, cerca de R$ 2 milhões, divididos em 40 parcelas.

A resolução estabelece que a indenização será paga em moeda ucraniana, o hryvnia. As famílias deverão abrir uma conta bancária no país para receber o dinheiro.

A indenização é destinada a compensar as famílias dos combatentes mortos pelos custos do funeral, bem como pela perda de renda e apoio financeiro.

Os parentes de cidadãos da Rússia, Belarus ou de pessoas que residem permanentemente nesses países não terão direito à indenização. As famílias de condenados por traição ou assistência ao Estado agressor também não serão beneficiadas.

Os quatro brasileiros que morreram na Ucrânia eram:

André Luis Hack Bahi, 44 anos, de Porto Alegre (RS)

Douglas Rodrigues Búrigo, 40 anos, de São José dos Ausentes (RS)

Thalita do Valle, 39 anos, de Ribeirão Preto (SP)

Antônio Hashitani, 25 anos, de Curitiba (PR)

André Hack Bahi era um veterano de guerra, que havia lutado no Iraque e no Afeganistão. Ele morreu em junho de 2022, durante um conflito em Sieverodonetsk.

Thalita do Valle e Douglas Búrigo eram um casal de voluntários que trabalhavam como socorristas e atiradores de elite. Eles morreram em julho de 2022, durante um bombardeio em Kharkiv.

Antônio Hashitani era um estudante de medicina que havia se voluntariado para lutar na Ucrânia. Ele morreu em agosto de 2023, em um bunker atacado por russos.

A indenização milionária concedida pelo governo ucraniano é um reconhecimento do sacrifício dos brasileiros que lutaram pela defesa do país. Ela também é uma forma de ajudar as famílias que perderam seus entes queridos na guerra.

Indenização

Veja abaixo alguns detalhes adicionais sobre a indenização milionária concedida pelo governo ucraniano às famílias de combatentes brasileiros mortos na guerra:

A indenização deve ser solicitada ao Ministério da Defesa da Ucrânia, por meio de um formulário específico.

O formulário deve ser preenchido com informações sobre o combatente morto, incluindo seu nome, data de nascimento, número de identificação e causa da morte.

As famílias também devem apresentar documentos que comprovem o parentesco com o combatente morto.

O processo de solicitação da indenização pode ser longo e burocrático.

As famílias dos brasileiros que morreram na Ucrânia devem procurar um advogado para ajudá-las a solicitar a indenização. Um advogado especializado poderá orientar as famílias sobre como preencher o formulário e reunir os documentos necessários.

