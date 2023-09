Sua data de nascimento revela quais são os FANTASMAS da sua vida

A numerologia é uma disciplina milenar que estuda a relação que existe entre a vida das pessoas e os números existentes, de modo a conseguir fornecer as mais diversas informações a respeito da personalidade de cada indivíduo. Inclusive, a vibração numérica explorada tem ligação até mesmo com a data de nascimento, revelando traços negativos e positivos que estão presentes no decorrer da vida toda.

No conteúdo a seguir, será possível conhecer os aspectos desafiadores e favoráveis que este tipo de data apresenta, tendo a numerologia como base.

A data de nascimento de uma pessoa tem muito a revelar sobre ela | Imagem: rawpixel.com / freepik.com

Como a data de nascimento deve ser usada, a fim de ser estudada pela numerologia

Os números, por si só, têm cargas eletromagnéticas que determinam qualidades e características únicas. E a data de nascimento, por sua vez, revela os aspectos diversos de uma pessoa, bem como a tarefa de sua alma.

Os números de 1 a 9, especificamente, são vistos como puros, enquanto aqueles de frequências compostas são vistos como desvios de caminho, sendo que tais desvios podem ser corrigidos.

Quem nasce em um dia representado por um número composto, portanto, deve somar os respectivos 2 dígitos, a fim de obter um número que seja simples. Ou seja: quem nasceu em um dia 23, por exemplo, deve somar 2+3, obtendo 5 como resultado.

O que assombra cada pessoa, segundo a data de nascimento

Número 1

Quem nasce em um dia cuja soma resulta nesse número é um líder inovador movido pela perseverança, e sempre valoriza sua liberdade.

Quando em grupo, exerce um papel mais dominante, e não raramente tenta ser independente e solitário em alguns momentos.

Número 2

Esta é a data de nascimento das pessoas gentis e afetuosas, que estão sempre cooperando e se doando para os demais.

Por outro lado, podem ser inseguros e medrosos.

Número 3

A comunicação se faz presente neste número, sendo que seus nativos são ambiciosos e gostam de receber atenção pública, sempre apreciando a moda, a gastronomia e viagens.

Há, porém, o lado da desordem e da dispersão, que leva à irresponsabilidade.

Número 4

Quem tem 4 como o número de vida tem objetivos bem tangíveis e muito foco, tendo também a disciplina, o trabalho e a responsabilidade como características positivas.

Já no lado negativo dessa data de nascimento está a teimosia e a desconfiança que, por sua vez, pode levar ao mau-humor e aos episódios de autoridade.

Número 5

As brincadeiras, a expressividade e a comunicação fazem parte desse número, cujos nativos gostam de carreiras relacionadas ao jornalismo e às viagens, por exemplo.

Porém, é um “mal” dessas pessoas agir por impulso, sem refletir direito sobre as consequências.

Número 6

A frequência numerológica 6 indica a inclinação para o lar e para o amor, bem como para a harmonia em todas as áreas da vida: seus nativos são basicamente artistas naturais.

O lado negativo deles está na dificuldade em estabelecer limites e deixar de se doar tanto, uma vez que podem se frustrar facilmente por conta de outras pessoas.

Número 7

7 é o número de quem sonha e de quem é religioso, os verdadeiros amantes do pensamento e da mente, que possuem grande facilidade para estudar.

Seus nativos têm como ponto negativo a facilidade de se perder nos pensamentos e se ver em uma verdadeira confusão mental.

Número 8

Quem tem este número como sua data de nascimento se destaca pelo esforço e pela força de vontade, bem como pela disciplina que leva à materialização dos objetivos.

Os pontos negativos, neste número, podem estar no egoísmo e na tirania, uma vez que 8 é, de fato, um número muito radical.

Número 9

9, por fim, é o número da integração e da perfeição: seus nativos são espirituais e buscam crescer com base na verdade e no conhecimento.

Porém, eles também podem ser irritados e incoerentes, temendo compromissos.

