Não é de hoje que os brasileiros gostam de mudar a aparência de seus veículos. É bem comum que os motoristas apliquem as populares películas automotivas em seus carros a fim de mudar o design e deixá-lo mais bonito. Entretanto, é importante ter cuidado quanto as novas regras e questões formais sobre as películas automotivas. Saiba como funciona e quais são as regras estipuladas pelos órgãos brasileiros acerca da mesma.

Antes de modificar o carro, veja as regras da película | Foto de Mujahid Kabae na Unsplash

Como funciona a película automotiva?

Trata-se de uma espécie de filtro que é aplicado no vidro do carro. Existem vários tipos de películas, variando de acordo com a necessidade de cada cliente. Podendo ser usada para diversos fins. Desde privacidade, segurança e até mesmo pela estética automotiva.

Outro fator importante é que a película protege os automóveis contra os raios solares, o que acaba auxiliando bastante no cotidiano. Outro nome bastante popular dado a película é o de insulfilm — material bastante fino e que adere aos vidros do veículo.

É um material translúcido, logo, é possível controlar a quantidade de luz emitida. Logo, as leis de trânsito exigem que os mesmos sejam aplicados a uma determinada porcentagem de opacidade, a fim de garantir a segurança do motorista e dos demais.

O preço para aplicação poderá variar do tipo de filme, marca e qualidade do material, tamanho da região instalada e até mesmo de questões adicionais que serão analisadas durante o processo de inserção do material.

Leia mais: Por que você tem que alinhar o carro zero-quilômetro

Estas são as regras para o seu uso em 2023

Não existem muitas regras que permitam ou não o uso do material. Entretanto, por mais que haja algumas recomendações — é de suma importância prezar pela opacidade do mesmo como descreve os órgãos de trânsito. O filme aplicado nos vidros dianteiro são distintos do aplicado no traseiro.

Haja vista que ambos possuem campos distintos de visão. Além disso, é importante que o mesmo seja aplicado por um profissional na área — a fim de evitar possíveis acidentes e o trabalho não sair da melhor maneira possível e posteriormente ocasionar algum tipo de conflito.

Ademais, o Contran estipulou novas regras quanto à opacidade dos vidros. Na resolução — a nova porcentagem de luz para perpassar a película é de apenas 70%. Por mais que ainda seja um número alto para muitos, para outros nem tanto. Haja vista que antes era de 75%.

Essa definição é válida para qualquer cor de película. Lembrando que para os vidros traseiros, segue a mesma porcentagem de 28% como era anteriormente. Lembrando que é totalmente proibido transitar com películas que contenham bolhas — portanto, é importante prezar sempre por uma aplicação profissional.

Leia mais: PRETO, PRATA E BRANCO: por que quase não tem carro colorido?