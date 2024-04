PIS/Pasep 2024: novo saque é liberado para estas pessoas; confira quem recebe

A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje, 15 de abril, o abono salarial do PIS/Pasep para trabalhadores com carteira assinada nascidos nos meses de março e abril. Este lançamento faz parte de um calendário de pagamentos que se estenderá até 15 de agosto, beneficiando milhões de trabalhadores em todo o país.

PISPasep 2024 novo saque é liberado para estas pessoas; confira quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes do pagamento e calendário

O pagamento do abono salarial seguirá o mês de nascimento do trabalhador para o PIS, e o número final de inscrição para o Pasep. O total liberado pela Caixa neste mês será de R$ 1,9 bilhão. Os trabalhadores poderão consultar os valores e datas de pagamento através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br.

Não deixe de conferir: PIS/Pasep Chega Ao Bolso Do Trabalhador Na 2ª Quinzena De ABRIL; Veja Condições…

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

O benefício é destinado aos trabalhadores que estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, e que trabalharam formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base considerado para a apuração, recebendo até dois salários mínimos de remuneração mensal média. É essencial que os dados tenham sido corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Como o pagamento é realizado?

Para o PIS : Trabalhadores da iniciativa privada que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente. Aqueles que não possuem conta bancária receberão através da poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

: Trabalhadores da iniciativa privada que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente. Aqueles que não possuem conta bancária receberão através da poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Para o Pasep: Funcionários públicos e trabalhadores de empresas estatais receberão seus pagamentos através do Banco do Brasil. O crédito será feito diretamente em contas correntes ou poupanças existentes, ou por transferência via TED para outras contas pessoais.

Valor do abono e calendário de saques

O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado em 2022. Cada mês de trabalho equivale a R$ 117,67, sendo que períodos iguais ou superiores a 15 dias são contados como um mês completo. Quem trabalhou o ano todo receberá um salário mínimo completo, de R$ 1.412.

Os saques do PIS, gerenciados pela Caixa, e do Pasep, administrados pelo Banco do Brasil, estarão disponíveis até 27 de dezembro de 2024. Após esta data, será necessário aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência para acessar os fundos.

Consulta ao abono salarial para 2024

Antes do início do pagamento em fevereiro, os trabalhadores podem consultar sua elegibilidade e o valor a ser recebido:

Acesse o App Carteira de Trabalho Digital e faça login pelo Gov.br. No menu, selecione “Benefícios” e depois “Abono salarial”. Informe o ano-base como 2022 e confira sua elegibilidade.

Este procedimento garante que os trabalhadores possam verificar se têm direito ao chamado 14º salário, baseado no trabalho desempenhado em 2022.

Considerações finais

A disponibilização do abono salarial do PIS/Pasep é uma importante contribuição financeira para os trabalhadores brasileiros, ajudando a apoiar a economia e proporcionando um alívio financeiro aos elegíveis. É crucial que os trabalhadores verifiquem suas informações e datas de pagamento para garantir que aproveitem esse benefício sem contratempos.

Não deixe de conferir: Trabalhadores Comemoram Muito! Veja O Horário Que O PIS Vai Cair No Caixa Tem HOJE