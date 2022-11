Todos os brasileiros terão direito ao possível pagamento EXTRA de R$ 100,00?

Todos os trabalhadores terão oportunidade de receber R$ 100 a mais no sala´rio mínimo se todo o plano da equipe petista que assumir o governo a partir de 2023 dar certo. Lula colocou esse assunto na sua proposta e está estudando maneiras de conseguir realizar, a proposta é que o valor do salário mínimo passe de R$ 1.212 para R$ 1.320, ou seja, um aumento de R$ 108.

Para esse aumento acontecer, o novo presidente precisa estudar maneiras de como mudar a base do cálculo que vai estabelecer o valor real do salário mínimo para os brasileiros trabalhadores.

Informações sobre o salário mínimo de 2023

O presidente Jair Bolsonaro chegou a encaminhar um orçamento para o Congresso Nacional sobre o salário mínimo brasileiro, no documento mostra que seria possível chegar aos R$ 1.302, esse valor já está baseado na inflação, mas mesmo com esse valor não é possível e não no ganho real.

Na campanha do presidente que foi Eleito, Lula, ele afirmou que queria ampliar o valor do salário mínimo para que assim a família brasileira consiga ter uma condição melhor e suprir as necessidades da casa. Como ele ganhou as eleições, a equipe está fazendo o possível para isso acontecer, e segundo informações eles já estão pesquisando formas de como fazer o cálculo deste piso.

Ou seja, além da inflação real do nosso Brasil, tem também o cálculo do PIC, que é o Produto Interno Bruto, que tem que entrar na conta somando a média de ao menos 5 anos anteriores. Com esse cálculo o valor do salário mínimo deve aumentar R$ 108.

O salário mínimo não impacta somente os trabalhadores de CLT e sim também o grupo de aposentadoria e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – que paga seus benefícios conforme o valor do piso para aqueles que recebem até 1 salário mínimo.

Salário medida PEC

A equipe do novo governo pretende aumentar o valor do salário mínimo usando a medida PEC, que significa Proposta de Emenda à Constituição, esse método pode permitir gastos que estão fora do teto para conseguir cumprir a proposta que Lula falou durante a campanha eleitoral.

Tudo isso porque o Orçamento para 2023 ainda não possui uma margem para despesas, principalmente sobre a manutenção do benefício pago pelo Governo Federal no valor de R$ 600 e também do piso nacional, com o aumento real.

A medida PEC está sendo chamada de transição porque está se formalizando nesse momento de mudança de governo do Bolsonaro para o Lula. Ainda vai acontecer a votação dessa proposta nos próximos dias, para que em Janeiro a medida já esteja em vigor e com o novo presidente, Lula da Silva.

