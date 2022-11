FIES: Confira quais são as novidades do programa

As mudanças no Novo FIES devem começar a ser aplicadas na seleção para o primeiro semestre do próximo ano. O programa já beneficiou centenas de estudantes em todo o país. Com ele, é possível pagar as mensalidades somente após a conclusão do curso superior.

Os estudantes que cursaram o ENEM a partir de 2010 e obtiveram pelo menos 450 pontos nas cinco áreas de conhecimento e obtiveram uma pontuação superior a zero em seus ensaios são elegíveis para o FIES.

Além disso, é necessário ter uma renda mensal per capita de 1 a 3 salários mínimos, ou R$3.300.

Novos FIES

O projeto prevê que o financiamento concedido terá taxa de juros reais zero, para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Inscrição, seleção e cursos

Os candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir da edição de 2010, e que obtiveram uma média aritmética dos resultados do teste igual ou superior a 450 pontos e uma pontuação superior a zero na composição, podem se inscrever no processo de seleção.

O bolsista parcial do Prouni (Programa Universidade para Todos) pode se inscrever para financiar a parte da bolsa que não foi coberta pelo programa, mas deve atender ao perfil mencionado acima.

As bolsas selecionam os candidatos em ordem de prioridade, veja abaixo:

Candidatos que não concluíram o ensino superior e não se beneficiaram do financiamento dos estudantes Candidatos que não concluíram o ensino superior, mas que já se beneficiaram do financiamento estudantil e o pagaram Candidatos que já concluíram o ensino superior e não se beneficiaram do financiamento estudantil Candidatos que já concluíram o ensino superior, mas que já se beneficiaram de financiamento estudantil e que o pagaram.

O calendário do FIES 2023 ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação, mas o anúncio da seleção não deve demorar muito para ser publicado.

FIES: Quem são eles?

O Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do Ministério da Educação do Brasil, criado em 1999, visando financiar a graduação do ensino superior para estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Os estudantes matriculados em cursos de ensino superior que tenham uma avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação podem se candidatar ao financiamento.

O Fies tem um processo de seleção que pré-seleciona e depois classifica os candidatos. A 2ª etapa envolve a apresentação dos requisitos mínimos que o Fies espera de seus candidatos.

Se o candidato não for pré-selecionado, ainda há uma chance de se qualificar através da Lista de Espera.

O Fies é operado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Todas as operações do processo de seleção, desde a adesão das instituições de ensino e a matrícula dos alunos até a divulgação dos resultados e entrevistas, são realizadas através da Internet. Isto faz com que seja conveniente e fácil para os participantes e garante confiança no processo. Os critérios de seleção são impessoais e objetivos.

