Aposentadoria em 2023 terá um aumento? Confira!

A aposentadoria de 2023 dependerá de como ficará o valor do salário mínimo já que o benefício depende desse reajuste. Com a chegada no final de ano, esse é um dos assuntos mais tratados pelo público-alvo que deseja se aposentar ou para aqueles que já recebem mais gostaria de saber se terá um aumento no benefício. O salário mínimo não é responsável pelo pagamento apenas das aposentadorias, tem também o pagamento dos pensionistas e outros.

O salário mínimo não tem um aumento real desde o ano de 2019/2020, ou seja, diante desses anos o reajuste foi considerado na inflação pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na verdade o salário tinha que estar acima da inflação mas não é isso que acontece, por mais que o salário seja reajustado na inflação o brasileiro precisa se virar para conseguir pagar todas as necessidades básicas.

Aposentadoria em 2023

As informações que temos até o momento é que a nova gestão que assumirá o governo de 2023, Lula da Silva, afirma que deseja reajustar o salário mínimo do brasileiro 1,4% acima da inflação real, não é um valor abundante de diferente, mas já vai ajudar o brasileiro a ter um melhor salário. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, o mesmo enviou uma PEC para o Congresso definindo o salário de 2023 através de um reajuste de 7,1% da inflação.

Com essas informações, espera-se que ano que vem com a gestão petista o salário mínimo passe de R$ 1.212 para R$ 1.320. Quem compartilhou o reajuste foi o Wellington Dias, senador eleito do partido do PT. Para o cálculo da previsão do salário será feito de duas maneiras: pelo INPC, que calcula a inflação e pelo PIB que calcula as riquezas do país, sempre de dois anos anteriores.

Se realmente o salário mínimo ficar no valor de R$ 1.320 em 2023 esse será o novo valor da aposentadoria e dos outros benefícios, pois atualmente está no valor de R$ 1.212 para aqueles beneficiários que recebem até 1 salário, pode ter um aumento de R$ 108 para o próximo ano.

Aposentadoria para quem recebe mais do que um salário mínimo

Para esse público-alvo, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem um valor a mais do que um salário mínimo podem chegar a ter um reajuste de 7,41% do valor, uma ótima notícia. Isso se realmente o ano fechar com a inflação alta.

Pois todos os reajustes da aposentadoria como dos outros benefícios que tem um valor a mais do salário mínimo é preciso ser corrigido e analisado sempre pelo ano anterior com a variação do INPC.

