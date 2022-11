Aprenda a LOCALIZAR qualquer celular perdido; passo a passo

Você já perdeu o celular ou foi roubado e não sabia o que fazer? Trouxemos algumas dicas aqui para você de como conseguir localizar o celular, tanto Android como iPhone (iOS). Com essas ferramentas o processo de encontrar o celular pode ficar mais fácil, mas é importante lembrar que para utilizar essas ferramentas é preciso que o celular perdido esteja conectado em alguma rede de internet para que assim consiga fazer os passos antes da perda total.

Um exemplo de mais ou menos como isso funciona é no app do WhatsApp, que se uma pessoa enviar um link para um contato, e a localização estiver ligada é possível encontrar o celular.

Veja abaixo as dicas de como localizar o aparelho de celular

Ferramenta encontre o meu dispositivo

A nossa primeira dica para que a pessoa consiga encontrar o celular perdido é utilizar as ferramentas Find My Device ou Encontre o meu dispositivo. Essas duas ferramentas são serviços nativos que podem facilitar a encontrar o celular em casos especificamente de perda ou roubo, porém é preciso que o aparelho esteja conectado na internet.

Remotamente, você consegue ativar o alarme sonoro, e tentar localizar o seu aparelho mais rápido que o normal. Para fazer essa localização, você deve entrar no Google Find My Devide através do link: google.com/android/find, faça o login com o endereço de e-mail que foram cadastrados no celular, após isso clique no marcador no centro da tela para mostrar a localização dentro do Google Maps.

Localização pelo Google Maps

A segunda dica é localizar pelo Google Maps, entretanto para conseguir através dessa função é necessário primeiro de tudo enviar a localização para um contato, com isso você consegue localizar o celular em até 24 horas. É importante destacar que não é necessário ter a conta do Google para fazer isso, já que na maioria das vezes as pessoas esquecem a senha da conta.

O passo a passo é desta maneira: Entre no Google Maps e coloque o login, clique na foto de perfil e depois na opção “compartilhar local” e depois clique novamente na mesma opção. Após isso, escolha qual o contato que deseja compartilhar a localização e clique em “compartilhar”. (Você também pode compartilhar com pessoas que não estejam na sua lista de contatos).

Veja também: WhatsApp pago MENSALMENTE? Como vai funcionar isso?

Localize pelo aplicativo WhatsApp

Para conseguir fazer isso através do aplicativo WhatsApp também é necessário que a pessoa tenha compartilhado a localização com algum contato e a internet esteja conectada no aparelho. Para fazer esse compartilhamento com algum contato é bem fácil.

Entre no aplicativo WhatsApp, abra a conversa do contato que deseja compartilhar a localização, clique no menu e depois em “localização”, nessa opção você pode escolher se quer compartilhar a localização com local fixo ou em tempo real e enviar. A pessoa que recebeu a localização, clica no link e logo aparece um mapa mostrando o local.

Veja também: Truques para NÃO receber mensagem no WhatsApp mesmo com a internet ligada