Truques para NÃO receber mensagem no WhatsApp mesmo com a internet ligada

Sabe quando você está muito ocupado mais fica toda hora escutando notificação de mensagem chegando? Vamos te passar alguns truques para que você consiga evitar a chegada dessas mensagens, e melhor, sem precisar desligar a internet, porque vai que você esteja utilizando para trabalho, não é mesmo?

Basicamente, estes truques vão forçar uma parada e desativar os dados móveis para você não receber mais mensagens até completar todo o seu trabalho para você não se distrair, ou seja, você vai reduzir o funcionamento do WhastApp. Veja no texto abaixo quais são esses truques e comece a testar hoje mesmo.

Dica 1 – Desativar notificações do WhatsApp

A nossa primeira dica é uma mais fácil e que a maioria conhece essa função no celular, ou seja, a pessoa que não quer ficar recebendo notificações diretas do WhatsApp pode ativar essa função e bloquear os alertas. É válido destacar que essa função não impede de chegar mensagem e sim as notificações por algum tempo determinado. Isso foi pensado exclusivamente para que o usuário tenha um conforto e possa escolher quando realmente ele consegue conversar.

Muitas vezes você está concentrado em uma atividade e o barulho das notificações te tiram do foco e com essa função não terá mais esses barulhos.

Para ativar essa opção no Android você deve ir até as configurações do celular, após isso clique em “App e notificações”, e depois selecione a opção “Ver todos os apps”, clique na imagem do WhatsApp e depois em Notificações, e por fim, você deve desativar a opção em “Todas as notificações do app WhatsApp”.

2 dica – Impedir o funcionamento

Essa dica também irá te ajudar a não receber notificações de mensagens do WhatsApp para se concentrar em seu trabalho, ou seja, aqui você consegue impedir o funcionamento em segundo plano. O WhatsApp é um aplicativo bem atualizado e permite que você receba mensagens mesmo quando não está online.

Devido a isso você consegue impossibilitar que o aplicativo se mova em segundo plano, com a isso a mensagem deixa de chegar, não importa se a internet está ligada. Para ativar essa função na versão Android, vá até a Configuração do seu celular, e clique na opção “Rede e Internet”, depois disso você deve clicar em “Avançado” e depois em “Economia de dados”. Após isso você deve concluir essa função ativando uma chave que tem ao lado a opção “Usar o recurso Economia de dados”.

Já esse procedimento no iPhone é desta forma: Vai até o ajuste e clique em “Celular”, depois clique em “Opções de Dados Celulares” e depois em “Modo e Dados”. E por fim, você deve escolher a opção “Modo de Economia de Dados” com isso as atividades em segundo plano serão pausadas.

