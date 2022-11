Editar mensagens enviadas no WhatsApp? Veja sobre essa nova ferramenta

Sabe quando você escreve uma mensagem errada e tem que ficar apagando toda hora? O WhatsApp já está trabalhando para melhorar isso. Imagina você escrever, enviar e conseguir editar a mensagem já enviada, é isso mesmo que o app quer integrar.

Em uma versão que se chama beta do TestFlight, 22.23.0.73, o WhatsApp já liberou essa nova ferramenta aos seus usuários, e todos falaram muito bem, era uma opção que muitos já estavam aguardando, assim não precisará ficar apagando sempre.

Nova ferramenta do WhatsApp para Android e iPhone

Foi compartilhado que o WhatsApp para Android já foi disponibilizado nessa nova ferramenta, mas somente na versão beta. Já para o WhatsApp normal ainda não tem uma data específica, mas todos aguardam ansiosamente. Depois do WhatsApp Beta para Android, o teste da nova ferramenta começou no WhatsApp Desktop beta.

Mas e para o tão sonhado iPhone? A plataforma do WhatsApp informou que eles estão trabalhando para conseguir trazer a nova ferramenta para a Apple, através da atualização 22.23.0.73, para o iOS WhatsApp beta.

Como utilizar essa nova função no WhatsApp?

Como a plataforma gosta sempre de estar inovando para seus usuários, para encontrar essa nova categoria é mais fácil do que você imagina, além disso, quando ela for lançada todo usuário encontra no menu de contexto, ou seja, vai aparecer a opção de “editar mensagem”.

Entretanto, por mais que você edite a mensagem já enviada, o seu próximo conseguirá ver que ela foi editada, pois aparece um marcador “editado”, iguais a outros aplicativos, como por exemplo o Facebook e o Telegram.

Quanto tempo eu tenho para editar a mensagem já enviada?

O usuário tem até 15 minutos para conseguir editar a mensagem enviada. Foi compartilhado também que no iOS, como ainda está em período de teste, o usuário só consegue até o momento editar mensagens textos, outras categorias não, como por exemplo: querer editar mensagem de documentos enviados, legendas de imagens, entre outros. E, provavelmente, esse modo mais completo só será lançado quando estiver disponível para todos.

Infelizmente ainda não há previsão para quando acontecerá esse lançamento para todo o público que utiliza a plataforma do WhatsApp, entretanto para o beta, essas funções estão sendo liberadas aos poucos confirmando a atualização do aplicativo. A plataforma ainda avisou que não liberou para todos, pois a nova ferramenta ainda está em desenvolvimento e quer dar a melhor experiência para todos.

O WhatsApp é um dos maiores aplicativos ao redor do mundo, são milhares de pessoas que utilizam o aplicativo mais conhecido de mensageiro, tanto pela sua praticidade e rapidez, como sua tecnologia que vem sendo atualizada a todo vapor, é isso que faz as pessoas quererem cada vez mais. O aplicativo sempre está em constante atualização e tem usuários que nem consegue acompanhar,

Mas fique de olho que aqui em nosso site sempre postaremos as novidades da plataforma e te ensinaremos como utilizar essas novas ferramentas.

