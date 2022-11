Novo empréstimo para MEI chega no valor de R$4,5 mil pelo Caixa Tem

Chegou um novo empréstimo especialmente para você que é microempreendedor, o banco da Caixa Econômica Federal liberou uma nova linha de crédito com o valor de até R $4,5 mil e você pode acessar pelo aplicativo Caixa Tem. O intuito é estimular que os microempreendedores continuem firmes em seu negócio e boas condições para o trabalho.

Isso ocorreu após o presidente da república, Jair Bolsonaro, sancionar uma lei no mês de agosto, Lei 14.438/22 que trouxe uma nova atualização nos valores de empréstimo para os microempreendedores chegando em R$ 4,5 mil e para pessoas física R$ 1,5 mil.

Quais as condições para adquirir o empréstimo?

Como toda linha de crédito é preciso de alguns requisitos para negociar, o novo empréstimo para MEI também são necessárias algumas regras em que a pessoa precisa estar incluída para receber. Esse novo empréstimo conta com a ajuda do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital (SIM Digital) que instiga o empreendedorismo a continuar forte em nosso país, a formar pequenos e grandes negócios, e ajuda a esses empreendedores a conseguir uma linha de crédito, pois foi criada especialmente para eles.

Veja agora as condições do empréstimo:

Microempreendedor – O limite da linha de crédito é no valor de R$ 4,5 mil, o prazo máximo para parcelamento é de até 24x e a taxa de juros é de 1,99% mensalmente. Para contratar, se dirija até um banco da Caixa com o CNPJ e o faturamento do último ano.

Empreendedor pessoa física – O limite da linha de crédito é no valor de R$ 1,5 mil, o prazo máximo para parcelamento é de até 24x e a taxa de juros é de 1,95% mensalmente. Para contratar você pode fazer pelo aplicativo Caixa Tem, a espera da análise é de até 7 dias.

Como fazer o pedido de empréstimo no aplicativo?

Te mostraremos o passo a passo de como realizar esse procedimento do crédito para empreendedor. Infelizmente, até o momento pelo aplicativo só essa função está disponibilizada, para os MEIs é preciso ir pessoalmente até alguma agência da Caixa Econômica Federal. Confira os passos:

1 passo – No Play Store, baixa o aplicativo Caixa Tem

2 passo – Faça o cadastrado

3 passo – Clique na opção “Crédito Caixa Tem”

4 passo – Após isso escolha a opção “Contratar Crédito Caixa Tem”

5 passo – Nesta etapa é necessário informar para qual função o dinheiro vai ser utilizado (é importante destacar que deve ser inserido em algum empreendimento)

6 passo – Você pode fazer a simulação do empréstimo com a quantidade de parcelas e qual o valor

7 passo – Neste passo, para quem não tem poupança digital, será aberto na hora

8 passo – Confirme o seu procedimento e espere até 10 dias para a resposta

